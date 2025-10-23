26歲公務員「槓桿投資」資產破千萬！他靠借貸＋定期還款放大報酬

少年股神！一名26歲公務員近日在card發文分享，自己靠著開槓桿進行指數化投資，淨資產已突破1,000萬元，總投資金額達2,100萬元，目標是達成3,000萬元後提早退休。他說明以低利貸款與質押資金投入006208、0050、VOO及台積電的策略，引發大批網友熱議，有人稱讚其理財思維超前，也有人質疑風險過高。

原PO指出，身為公職人員能取得約2.2%低利貸款，透過「借貸＋定期還款」方式放大報酬。他以150萬元信貸為例，假設年報酬率8%，7年後可成長至257萬元，優於每月定期定額投資的223萬元成果。他強調「要先確保能承受額外跌幅且不會被迫斷頭」，建議借款利率控制在4%以下、維持率拉高至250%以上，以降低金融海嘯等級下跌風險。

不少網友肯定他的紀律與數據推導，有人留言：「26歲懂這些真的很厲害」、「公務員穩定收入配合低利槓桿，確實能壓低風險」。也有網友指出，若能善用期貨或槓桿ETF，「報酬與槓桿效果更優，還能省下質押利息」，並提醒質押借貸條件偏低、利息偏高，不一定是最有效率的槓桿方式。

不過，另一派網友則直言此策略風險極高，「正常薪水根本借不到那麼多錢」、「再來一次2022年股災就會被抬出場」，質疑文中數據過於理想化。也有人懷疑內容為行銷文，認為「先有房再談質押」、「沒有資產很難複製這套模式」。

留言區最後形成兩極共識：支持者認為他善用低利時代槓桿放大報酬、具啟發性；批評者則警告市場循環終有回調，過度槓桿恐讓資產蒸發。多數人建議投資人應量力而為，理解風險與報酬並存的原則，「富貴險中求沒錯，但能不能撐得住，才是決定勝負的關鍵」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。