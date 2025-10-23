本益比是假議題？他舉例航運股：估值根本倒果為因

本益比（P/E Ratio）是衡量股價高低及投資價值的指標，代表「股價為每股盈餘的多少倍」。 它也常被解讀為需要多少年才能將投資成本透過公司獲利賺回，因此越低代表越快回本，投資價值相對越高，但太低也可能暗示公司獲利不佳。 然而有網友認為「本益比是假議題」，質疑用本益比推估合理價恐屬倒果為因。

一名網友在PTT發文表示「本益比是假議題」，他以航運股為例指出，疫情前股價多在銅板價、被市場賦予約2倍本益比，儘管當時獲利亮眼仍長期被低估。數年後雖歷經修正，但主要因大量配息，獲利並未如預期崩盤，令他質疑用本益比推估合理價恐屬倒果為因，引發網友對「估值應看未來還是看數字」的焦點攻防。

原PO主張，本益比只是歷史盈餘的比值，難以預見景氣循環與產能調整；以航運為例，市場長期預設「終將回落」而壓抑評價，事後回頭看並不精準。因此以單一倍數推導價格，忽略了產業變數與政策、運價、配息等因素，容易導致錯誤結論。

多數留言認為「本益比僅供參考、非萬靈丹」。有人直言本益比只是計算後的數字，真正關鍵在對企業EPS成長與產業趨勢的判斷；也有人指出估值來自市場共識與資金動能，同產業相互比較更具意義；成長型標的常用前瞻本益比（fwd P/E），若明年EPS倍增，高本益比亦可能合理。

另有網友補充，估值受無風險利率、資金面、籌碼結構影響甚鉅；在台股，法人與主力操作、資訊不對稱，常見「利多不漲、虧損照漲」，顯示本益比在不同市場有效性不一。也有人強調產業差異：景氣循環股重點在週期位置與供需（如造船與運量），外資持股高的公司則較貼近國際估值框架。

不同聲音指出，高本益比終究要修正，僅憑「故事」炒作風險高；也有人主張「不看單一指標」，應同時檢視現金流、配息、毛利結構、產能與訂單能見度，並搭配技術面與籌碼面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。