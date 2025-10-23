非洲豬瘟受惠股？他點名卜蜂：133元進場！反被酸未必有利多

台灣爆出非洲豬瘟案例，引發PTT股板熱烈討論。有網友在PTT貼文指出，受疫情影響，肉品價格將上升，看好卜蜂（1215）因擁有完整肉品供應鏈可望受惠，建議以133元進場、小賺10%即可停利。該文引起網友熱烈回應，討論焦點圍繞卜蜂是否真能受惠、雞肉能否取代豬肉市場，以及豬瘟對相關產業鏈的實際影響。

原PO表示，卜蜂為台灣知名肉品與飼料大廠，具備從飼養、加工到銷售的完整供應鏈。原PO認為，若非洲豬瘟蔓延，豬肉供給減少將推升肉品價格，短線行情可望拉升。由於卜蜂擁有穩定的家禽業務，在市場恐慌中或有替代效應，因此被視為「防疫概念股」之一，吸引投資人關注。

不過，許多網友對此持保留態度。有人指出卜蜂主要經營雞肉，與豬瘟影響層面不同，「吃豬和雞是不同客層」、「他不是賣雞肉的」，質疑短線操作邏輯。也有網友回憶口蹄疫時期，指出當時養豬業者損失慘重，「又是禁宰又是撲殺，保證賠錢」，認為疫情對畜牧業未必是利多。

另一派網友則看好替代效應，認為「不吃豬肉改吃雞肉，營收就來了」、「雞雞利多」，並預期雞肉、飼料及冷藏肉類業者可能受惠。部分留言甚至提到「大成」、「永鴻」等同業具相似題材，股價或將出現連動表現，市場情緒一度升溫。

也有網友提出不同觀點，提醒「豬都死光了飼料怎會先漲」、「豬大量減少飼料需求反而下降」，質疑邏輯過於樂觀；另有投資人認為應關注防疫與檢測概念股如「快篩」、「植物肉」題材更具想像空間。部分理性網友則總結：「這種消息題材多半短線炒作，操作要快進快出」，建議投資人審慎因應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。