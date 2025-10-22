台股創高拉回不必怕！郭哲榮：每次回檔都在醞釀下一波創高

分析師郭哲榮（哲哲）發表盤中看法，認為雖然金價暴跌引發市場震盪，但台股的多頭趨勢並未改變。他指出，大盤只是創高後的短線休息，「每次創高後的回檔，都是在醞釀下一次的創高」，強調投資人不需恐慌。

哲哲表示，今日台股、日股、韓股同步拉回，主要是漲多整理所致，並非反轉。他認為台股仍處於大多頭格局，今年以來屢創新高後回檔再攻，是多頭常見節奏。他提醒：「創新高後的回檔不必怕，越拉回越高。」顯示他對市場仍維持偏多看法。

針對黃金暴跌6%，創12年最大跌幅的消息，哲哲認為這與股市關聯不大，純粹是漲多修正。他指出，金價大跌反而代表市場資金流回風險資產，對股市反而有支撐效果。他直言：「金價和股市沒什麼關係，這只是漲多回檔。」

在債券市場部分，哲哲提到他自持有的「國泰20年美債ETF（00687B）」近期大漲近1%，價格重返29元。他透露，原本一度帳面虧損3000萬，如今僅剩虧700萬，等於「已賺回2300萬」。哲哲認為，美債的反彈正說明市場預期降息環境回歸，債券資金正加速回流。

哲哲提到，美國政府關門危機可望在本週解除，不確定性減少將對股市形成支撐。他也觀察到，市場焦點正在轉向「川習會」，並指出川普對中國態度反覆，但最終仍可能「TACO（達成協議）」，認為這將成為推動全球股市續漲的關鍵變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。