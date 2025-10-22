國安基金銀彈擴至7000億？財政部：盼公股銀助攻 網酸「護上三萬」

台股強勢續創高，國安基金是否該「升級護盤」再成話題。財政部次長阮清華22日表示，希望能將向公股銀行借貸上限，從現行2000億元提高到7000億元，形同擴大「銀彈火力」。此話一出，PTT網友炸鍋，從「穩定信心」到「借錢炒股」全場吵翻。

依《國安基金條例》，目前可動用資金上限為5000億元，其中包含以國營事業股票為擔保向金融機構借款（上限2000億）及動用各基金可投資餘額（上限3000億）。阮清華指出，目前實際可運用資金約2000億，若能向公股銀行再借7000億，將有助穩定股市、強化市場信心。他並強調，台股近年表現強勢，AI與高速運算產業推升動能，政府若能適時支撐，將更有助穩定。

支持派認為這是強心針：「穩了，國安基金要把台股護上三萬」、「有政府好安心」、「國安幫大家開槓桿，衝三萬不是夢」、「護盤等於穩定信心」。也有人開玩笑說：「國安：有錢一起賺啊」、「國安基金融資仔等級解鎖！」、「看來政府比散戶還敢衝」。

反對聲浪同樣強烈：「借錢炒股下場一個字」、「打房炒股，笑死」、「台股創新高還要護盤？是要幫誰抬轎？」、「嘴上借7000億，實際只投10億」、「全民槓桿、國安融資，散戶當錦鯉」。也有人酸：「不准放款給不動產，卻要銀行借錢給政府炒股」、「改名叫炒股基金比較快」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。