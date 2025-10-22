股票虧怕了現在改轉買債？網笑：只是換個市場追高殺低而已

一名網友在PTT透露，最近追進軍工與PCB股票，結果遇回檔全數停損，眼看南電又創新高，直呼「直接少賺十幾萬」。他坦言自己追高殺低、心累了，想把波段資金改投債券ETF，如00982D，問「是不是該部分轉債、領月配穩定就好？」

原PO指出，目前市場在高檔，擔心「突然來個大屠殺」，猶豫要不要轉進投資等級債。文中提到：「之後準備要降息，改丟部分到全投等的主動債，經理人可以依票息挑債，配息應該很穩。」他想藉債券ETF降低波動，穩定現金流。

不少人贊成調整部位，「去槓就好，不要摸頭猜底」、「我自己是有把部分部位換成00982D，純投資等級債＋月配比較安心」、「股票就定期定額ETF就好，那麼簡單」。也有人笑說，「債蛙終將大獲全勝！」、「快來當美債蛙，我旁邊還有位置」。

但也有人直言太晚了，「債券漲幾個月了吧」、「你這心態買債券一樣是追高殺低」、「債券肉只剩一半」、「買債不如買金融股或中華電信」、「美債=垃圾」。還有酸民補刀：「你終究要當債蛙的，那為什麼不一開始就當？」、「會問就代表你什麼都不知道，何必這麼賭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。