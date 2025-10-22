黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！眾人炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

金價21日重挫超過6%，創下2013年以來最大單日跌幅，引發市場震撼。現貨黃金從高點4381美元急跌至4082美元，白銀、白金與鈀金同步重挫。美元走強、獲利了結與美國政府關門，成為壓垮金價的多重因素。消息一出，PTT上掀起「該接還是該跑」的激辯。

根據報導，今年以來金價累漲約65%，但過去幾週漲勢明顯過熱。盛寶銀行分析指出，市場進入「技術性回檔」，而避險基金缺乏CFTC最新部位數據，也讓交易風險加劇。分析師強調，這次暴跌或許是漲多修正，但長期買盤仍可能限制跌勢。

支持者普遍認為這波下殺是短線修正，「漲60%、跌6%，根本還在高點」、「拉回就是買點」、「月線支撐強、止跌訊號已出現」。有人更直言，「有本事跌到1800我全梭」、「接啊，哪次不接」。不少投資人視這次暴跌為「上車機會」。

但也有不少人緊張喊跑，「快逃，我一進就跌」、「避險資產變風險資產」、「明天黃金ETF要人踩人」。部分網友提醒，「金價漲太快本來就該修正」、「少賺要人命，黃金蛙急了」、「這波崩可能是資金轉進股市的訊號」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。