定期定額能「無腦進場」？網一面倒提醒：標的才是關鍵！
一名網友在PTT股板詢問：「定期定額是不是可以無腦進場？」他認為定期定額能攤平成本、賺「微笑曲線」，比起猜高低點更穩健，也不用擔心進場時機問題。這番提問引發不少投資人熱烈討論，從「支持穩定投入」到「標的選錯照樣虧」，意見分歧。
原PO表示，自己過去常擔心買在高點、錯過低點，導致一直觀望。「定期定額的道理就是賺那微笑曲線，就算今天進的是高點，以後跌下來也會慢慢攤提成本。」他認為，這種策略至少能讓人「持續進場、不再猶豫」，雖然報酬不如精準操作，但能避免錯失機會。
不少人支持定期定額的做法，認為這是最適合一般上班族的投資方式：「對，定期定額本來就是主打無腦」、「不急著用錢勝率100%」、「小心臟就這樣玩，設定好就別再開app」。也有人指出，只要標的夠穩定，長期報酬自然會顯現，「0050 IRR有11%，長期報酬不差」。
也有網友潑冷水指出，方法對了但「標的」錯了還是徒勞：「只有買美國大盤才能無腦」、「你可以試試定期定額00940看看會變怎樣」、「微笑曲線是謬誤，市場不是照課本走」。另一派更強調，定期定額只是「買入節奏」，真正決定勝負的還是你買了什麼，「定期定額或all in只是方式，對結果影響不大」。
