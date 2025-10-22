力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

2025-10-22 07:44