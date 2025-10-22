力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了
力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。
根據公開資訊觀測站資料，力積電第三季EPS為負0.65元，產能利用率約78%，顯示營運仍未完全恢復。不過市場對記憶體族群後市仍抱持期待，不少投資人認為，虧損有望在第四季收斂，甚至轉盈。也有分析指出，部分法人預期記憶體價格將持續回升，力積電有望受惠「由虧轉盈」題材，成為市場追捧焦點。
多數留言充滿戲謔氣氛，卻也透露市場信心「相信黃董！」、「越爛越噴！」、「年底就懂！」、「少賠就是賺，大爆噴！」、「虧越多能成長空間越大！」也有網友半認真表示，虧損收斂、記憶體景氣回溫，Q4有機會翻正，「不先蹲下要怎麼跳高」、「明天絕對噴！」成了共識。
也有網友看不下去，直批：「EPS還是負的，這假貨吧」、「這支永遠是阿斗」、「賠錢的永遠有蝗蟲人的份」。更有人酸：「台股不喜歡賺錢的公司」、「越爛越噴，誰還在看財報？」認為這波「噴」已脫離基本面。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言