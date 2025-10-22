快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電公布Q3每股虧損0.65元，引發網友熱議，「相信黃董」與「越爛越噴」成為留言區關鍵字。圖為網友在股板瘋傳的財報截圖與留言潮。（本報系資料庫）
力積電公布Q3每股虧損0.65元，引發網友熱議，「相信黃董」與「越爛越噴」成為留言區關鍵字。圖為網友在股板瘋傳的財報截圖與留言潮。（本報系資料庫）

力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。

根據公開資訊觀測站資料，力積電第三季EPS為負0.65元，產能利用率約78%，顯示營運仍未完全恢復。不過市場對記憶體族群後市仍抱持期待，不少投資人認為，虧損有望在第四季收斂，甚至轉盈。也有分析指出，部分法人預期記憶體價格將持續回升，力積電有望受惠「由虧轉盈」題材，成為市場追捧焦點。

多數留言充滿戲謔氣氛，卻也透露市場信心「相信黃董！」、「越爛越噴！」、「年底就懂！」、「少賠就是賺，大爆噴！」、「虧越多能成長空間越大！」也有網友半認真表示，虧損收斂、記憶體景氣回溫，Q4有機會翻正，「不先蹲下要怎麼跳高」、「明天絕對噴！」成了共識。

也有網友看不下去，直批：「EPS還是負的，這假貨吧」、「這支永遠是阿斗」、「賠錢的永遠有蝗蟲人的份」。更有人酸：「台股不喜歡賺錢的公司」、「越爛越噴，誰還在看財報？」認為這波「噴」已脫離基本面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 黃董 台股 EPS

延伸閱讀

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

看0050一路狂飆0056想換股了？股添樂提2原因：沒必要換有可能落後補漲

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

相關新聞

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

你也有把飆股早早賣出的經驗嗎？一名網友分享自己的投資經驗，笑稱只要是自己賣出的股票，全部都會狂漲，反而沒賣的全部慘跌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

台積電今天1500元 台股邁向28000 因為昨天的美股費半又創新高，帶動今天的台股續強，前陣子有很多奇怪的利空，直雲都是叫大家做多即可，果然一路地向上！現在就是降息循環不用擔心，直雲會幫大家看

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

原PO在PTT股板提問，台股從4月低點22,000一路漲到逼近28,000點，卻發現不少自稱「老手」的投資人仍喊著「太高了、不安全」，甚至空手觀望。他忍不住質疑：「是不是很多老手這波反而沒賺？」一句話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。