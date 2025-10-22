快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

依原文描述，原PO前年剛入市買進鴻海600股、均價約98元，隔年漲至224元時全數賣出；今年4月大盤重挫後再度回補，以零股攢到一張、均價約155元。此次在股價來到238元時選擇獲利了結，並附上成交畫面佐證：系統截圖顯示「鴻海 現賣 整張 238 完全成交」，委託股數1,000股、條件ROD，成交時間為2025/10/20 11:52，強調是「看不住就先賣、之後再贖回」。

原PO心得指出，雖看好基本面與趨勢，但面對創高波動「抱不住」，現金入袋更踏實；操作目標並非賺到最多，而是「有賺就好、活下來最重要」，未來若有回檔將再找機會買回。這種以資金安全為優先的心態，獲部分網友附和。

留言主流意見大致分三類，其一是祝賀派，肯定「買綠賣紅」與紀律實現，認為創高時分批賣出屬理性；其二是續抱派，直言「賣早了」，喊話目標價250、300、甚至400，主張順勢抱股、以均線或量能轉弱再調節；其三是折衷派，建議「賣一半、留一半」，保留向上彈性並鎖定既有獲利。

不同意見與延伸討論則提醒風險控制與資產配置的重要性。有人指出「創高均值回歸常見」，入袋為安並無不妥；也有人主張長線投資可搭配定期定額或指數型ETF分散波動，避免情緒主導決策。此外，亦有網友分享自身買賣經驗，強調設定停利停損點、以資金管理優先，才能在多空循環中持續留在場上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 ETF Dcard 鴻海

延伸閱讀

今年月月都填息！00940最新配息金額出爐 11月6日除息

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

00878+00919+00713累積300張！瑞奇媽：高股息任務不是長大、是生股息

買0050報酬率負43.2%！他千萬退休金差點燒光 0056更慘曾重挫48.2%

相關新聞

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

你也有把飆股早早賣出的經驗嗎？一名網友分享自己的投資經驗，笑稱只要是自己賣出的股票，全部都會狂漲，反而沒賣的全部慘跌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

台積電今天1500元 台股邁向28000 因為昨天的美股費半又創新高，帶動今天的台股續強，前陣子有很多奇怪的利空，直雲都是叫大家做多即可，果然一路地向上！現在就是降息循環不用擔心，直雲會幫大家看

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

原PO在PTT股板提問，台股從4月低點22,000一路漲到逼近28,000點，卻發現不少自稱「老手」的投資人仍喊著「太高了、不安全」，甚至空手觀望。他忍不住質疑：「是不是很多老手這波反而沒賺？」一句話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。