鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

依原文描述，原PO前年剛入市買進鴻海600股、均價約98元，隔年漲至224元時全數賣出；今年4月大盤重挫後再度回補，以零股攢到一張、均價約155元。此次在股價來到238元時選擇獲利了結，並附上成交畫面佐證：系統截圖顯示「鴻海 現賣 整張 238 完全成交」，委託股數1,000股、條件ROD，成交時間為2025/10/20 11:52，強調是「看不住就先賣、之後再贖回」。

原PO心得指出，雖看好基本面與趨勢，但面對創高波動「抱不住」，現金入袋更踏實；操作目標並非賺到最多，而是「有賺就好、活下來最重要」，未來若有回檔將再找機會買回。這種以資金安全為優先的心態，獲部分網友附和。

留言主流意見大致分三類，其一是祝賀派，肯定「買綠賣紅」與紀律實現，認為創高時分批賣出屬理性；其二是續抱派，直言「賣早了」，喊話目標價250、300、甚至400，主張順勢抱股、以均線或量能轉弱再調節；其三是折衷派，建議「賣一半、留一半」，保留向上彈性並鎖定既有獲利。

不同意見與延伸討論則提醒風險控制與資產配置的重要性。有人指出「創高均值回歸常見」，入袋為安並無不妥；也有人主張長線投資可搭配定期定額或指數型ETF分散波動，避免情緒主導決策。此外，亦有網友分享自身買賣經驗，強調設定停利停損點、以資金管理優先，才能在多空循環中持續留在場上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。