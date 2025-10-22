新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

一名網友在Dcard發文，分享自己投入股市僅兩個月便賺進8.5萬元，引發網友熱議。她自稱完全是「股票小白」，8月中才開始進場，手上約50萬元資金，除最初買進0050打算長期持有外，其餘45萬元資金則以「跟風操作」方式進出個股。她曬出投資成果圖，顯示帳面總成本約160萬元，報酬率5.33%，累計收益逾8.5萬元，包含華新、華邦電、群創、台泥等標的。

原PO坦言自己沒有任何金融背景，只是透過YouTube與Threads上的投資資訊跟單，操作過程中甚至將「最多虧2.4萬元就收手」當作心理停損點。她提到，雖然確實搭上了台股大漲的順風車，但也在南亞、漢翔等股票上吃過虧，最後選擇在小有獲利後先收手，並計畫透過線上課程補充理財知識，未來再嘗試更穩健的投資方式。

不少網友留言調侃其「少年股神」上身，直言「這就是新手運」、「靠運氣賺來的，最後會靠實力賠回去」，甚至建議「要不就乾脆辭職全職炒股」。部分人則指出，她能獲利全因大盤多頭行情，「什麼分析都沒做，就是剛好搭上多頭行情」。

然而，也有網友給予鼓勵，認為「新手能不賠錢就很厲害」、「每個人都是從小白慢慢練起來的」，建議她持續學習、謹慎操作，不必理會酸言酸語。另有人提醒「跟風很可怕」，建議長期投資指數型ETF，或先累積本金再談投資，避免短線操作影響心態。

也有理性分析的聲音指出，若她當初直接將資金投入0050，報酬率也能有相近甚至更高的成果，「根本不必冒險操作個股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。