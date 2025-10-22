快訊

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

一名網友Dcard發文，分享自己投入股市僅兩個月便賺進8.5萬元，引發網友熱議。她自稱完全是「股票小白」，8月中才開始進場，手上約50萬元資金，除最初買進0050打算長期持有外，其餘45萬元資金則以「跟風操作」方式進出個股。她曬出投資成果圖，顯示帳面總成本約160萬元，報酬率5.33%，累計收益逾8.5萬元，包含華新、華邦電、群創、台泥等標的。

原PO坦言自己沒有任何金融背景，只是透過YouTube與Threads上的投資資訊跟單，操作過程中甚至將「最多虧2.4萬元就收手」當作心理停損點。她提到，雖然確實搭上了台股大漲的順風車，但也在南亞、漢翔等股票上吃過虧，最後選擇在小有獲利後先收手，並計畫透過線上課程補充理財知識，未來再嘗試更穩健的投資方式。

不少網友留言調侃其「少年股神」上身，直言「這就是新手運」、「靠運氣賺來的，最後會靠實力賠回去」，甚至建議「要不就乾脆辭職全職炒股」。部分人則指出，她能獲利全因大盤多頭行情，「什麼分析都沒做，就是剛好搭上多頭行情」。

然而，也有網友給予鼓勵，認為「新手能不賠錢就很厲害」、「每個人都是從小白慢慢練起來的」，建議她持續學習、謹慎操作，不必理會酸言酸語。另有人提醒「跟風很可怕」，建議長期投資指數型ETF，或先累積本金再談投資，避免短線操作影響心態。

也有理性分析的聲音指出，若她當初直接將資金投入0050，報酬率也能有相近甚至更高的成果，「根本不必冒險操作個股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

你也有把飆股早早賣出的經驗嗎？一名網友分享自己的投資經驗，笑稱只要是自己賣出的股票，全部都會狂漲，反而沒賣的全部慘跌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

台積電今天1500元 台股邁向28000 因為昨天的美股費半又創新高，帶動今天的台股續強，前陣子有很多奇怪的利空，直雲都是叫大家做多即可，果然一路地向上！現在就是降息循環不用擔心，直雲會幫大家看

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

原PO在PTT股板提問，台股從4月低點22,000一路漲到逼近28,000點，卻發現不少自稱「老手」的投資人仍喊著「太高了、不安全」，甚至空手觀望。他忍不住質疑：「是不是很多老手這波反而沒賺？」一句話

