Fed降息預期高漲！網友「看多特斯拉」：信仰股無懼財報

美國聯準會（Fed）10月與12月降息一碼的機率分別高達98.9%與98.3%，市場普遍認為寬鬆循環將啟動，帶來股市支撐效應。PTT股板熱議此一利多，原PO直言「特斯拉財報就那樣，但股價八成會創新高」，認為行情已由資金與信仰驅動，降息將進一步助長股價走強。

根據媒體報導，Fed近期操作重心轉向維持資產負債表規模，並透過口頭鴿派釋放訊號。分析人士指出，川普政府外交布局與市場經歷四月重挫後的反彈，使得資金環境偏向風險資產，投資人對降息政策反應敏感。雖然部分財經評論認為「降息可能是利多出盡」，但從期貨機率來看，市場仍高度押注寬鬆將成為年底前的主要行情推手。

一名網友在PTT文章中強調，歷史上極少出現股市「暴跌後再創高、再暴跌」的情境，並斷言當前走勢已確立，直指特斯拉雖然財報數字平平，但股價仍具備創高動能，「理由交給華爾街去瞎掰，記住我說的話！」此番信心喊話吸引眾多網友回應。

多數留言呈現樂觀氛圍，認為「降息循環就是要做多」、「股市就是要創高的」，甚至喊出台股三萬點、特斯拉上看500美元的目標價。有人直言「買特斯拉還在看財報喔？現在是信仰股」，也有人戲稱「謝謝你，火箭魚」、「魚市場開起來」，顯示討論中帶有戲謔氛圍但多偏多方看法。

另一方面，也有網友提出保留意見，提醒「早就Price in」、「全世界都覺得會降息，上次降息影響不大」，認為真正風險在於若不如預期，才會造成市場震盪。另有留言指出長端利率與美債問題仍是隱憂，甚至有人酸「創在哪我就問」，質疑特斯拉是否真能持續突破。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。