美澳簽稀土協議抗中！網熱議「關鍵在精煉」：沒有加工鏈一切免談

美國總統川普與澳洲總理阿爾巴尼斯在白宮簽署關鍵礦物協議，對外稱總額85億美元，主軸在強化盟國稀土與關鍵礦物供應鏈，作為應對中國出口控管的對策。PTT股板討論聚焦於「精煉瓶頸」與時間表的可信度，網友質疑「稀土多到不知道怎麼處理」的說法，認為若無法建立非中系加工鏈，仍將受制於人。

根據媒體報導，礦物協議除盼短期銜接澳洲既有礦產供應，也強調中長期投資以分散中國主導的稀土產業鏈；中國先前對含中來源或中技術的稀土磁體出口加嚴審批，被美方視為以供應鏈施壓。智庫與產業人士提醒，即便增購澳洲產能，全球在中國以外重建完整開採—分離—精煉—製品的體系，恐需多年甚至數十年，並須以「價格底線」等機制抵禦低價傾銷。

一名網友在PTT發文，他點出本質是美國推動稀土「去中國化」的最大一步，強調稀土是戰機、導彈、電動車與半導體製造的關鍵材料；並援引中國在全球稀土開採與精煉的高占比，直言「就算能在盟國開採，離不開中國加工鏈，仍難真正擺脫依賴」。

多數網友的共識集中在三點：其一，「關鍵在精煉」—沒有高純度分離與精煉能力，原礦再多也難用；其二，成本與污染門檻高，缺電、缺工與環保阻力使澳洲自建鏈難度不小；其三，市場策略面需以價格底線、關稅與長約支撐，否則易被中國以價格戰「反殺」。亦有人以「5至10年可見小成、10年脫鉤」表達審慎樂觀，主張以盟國分工作「第二供應源」。

不同意見則提醒技術與人才斷層：西方多年去工業化，冶金化工與重稀土精煉人才稀缺；即便砸錢複製產線，純度、良率與環境外部成本仍是長期考驗。另有討論指向替代路徑，如把分離精煉外包至第三國、發展「戰備產能」而非全面商業化，以及把AUKUS與能源投資綁成一包，先解決電力與基礎設備，再談產能擴充。

