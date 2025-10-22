雲豹能源宣示邁向高股息！網酸「綠電成長停滯」：只剩配息題材

雲豹能源（6869）宣布將自2026年起鎖定配發率八成，邁向「高股息時代」，引發PTT股板熱議。網友討論焦點在於雲豹能源未來是否失去成長動能，轉向以股息吸引投資人，不少人直言「綠電真的上不去了」，甚至有人預測該股將被納入高股息ETF「00940」，討論氛圍頗為兩極。

雲豹能源近年聚焦太陽光電、儲能及綠電交易，並推進循環經濟與資產管理。2025年上半年合併營收35.9億元，稅後純益2.8億元，每股純益2.06元。公司強調近三年獲利穩定成長，總經理趙書閔表示「高股利」並非短期現象，而是經營體質成熟的展現，未來將與股東共享成長成果。

一名網友在PTT發文直言，雲豹能源恐難維持高速成長，「綠電真的上不去了，要改當高股息股了」，並認為公司策略意味著股價未來將以配息為主，對於投資人來說吸引力或許轉向被動式ETF的納入題材。此番看法引起不少共鳴。

多數網友對此抱持保留甚至負面態度，有人批評「就宣布高配息，然後ETF接盤當韭菜」，也有人直言「把收益都拿來配息不就等於慢性死亡」，並將其類比高股息的長榮，認為最終「只是拿本金發利息」。也有留言指出「企業又不是慈善機構，政府支持才有穩定收入」，意指政策補助才是營運後盾。

不過，也有部分網友提供不同視角，認為高股息策略象徵企業回饋股東，「有賺錢就乖乖配息」，並戲稱「雲股利、股利雲」，表示對穩定現金流的肯定。另有人延伸討論到產業前景，質疑「一個成長中的產業不是要加入投資嗎？留現金反而顯示對未來不看好」，提醒投資人須警惕公司策略背後的長期意涵。

整體而言，雲豹能源的「高股息政策」成為投資圈爭議焦點。一派認為公司失去成長故事，只能靠配息維繫吸引力；另一派則視其為股東權益保障，特別是在政策支持下仍具穩健收益。面對綠能發展趨緩與資金市場的現實，雲豹能源究竟能否兼顧成長與股東回饋，仍有待市場檢驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。