聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論雲豹能源。圖／雲豹能源提供
網友討論雲豹能源。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）宣布將自2026年起鎖定配發率八成，邁向「高股息時代」，引發PTT股板熱議。網友討論焦點在於雲豹能源未來是否失去成長動能，轉向以股息吸引投資人，不少人直言「綠電真的上不去了」，甚至有人預測該股將被納入高股息ETF「00940」，討論氛圍頗為兩極。

雲豹能源近年聚焦太陽光電、儲能及綠電交易，並推進循環經濟與資產管理。2025年上半年合併營收35.9億元，稅後純益2.8億元，每股純益2.06元。公司強調近三年獲利穩定成長，總經理趙書閔表示「高股利」並非短期現象，而是經營體質成熟的展現，未來將與股東共享成長成果。

一名網友在PTT發文直言，雲豹能源恐難維持高速成長，「綠電真的上不去了，要改當高股息股了」，並認為公司策略意味著股價未來將以配息為主，對於投資人來說吸引力或許轉向被動式ETF的納入題材。此番看法引起不少共鳴。

多數網友對此抱持保留甚至負面態度，有人批評「就宣布高配息，然後ETF接盤當韭菜」，也有人直言「把收益都拿來配息不就等於慢性死亡」，並將其類比高股息的長榮，認為最終「只是拿本金發利息」。也有留言指出「企業又不是慈善機構，政府支持才有穩定收入」，意指政策補助才是營運後盾。

不過，也有部分網友提供不同視角，認為高股息策略象徵企業回饋股東，「有賺錢就乖乖配息」，並戲稱「雲股利、股利雲」，表示對穩定現金流的肯定。另有人延伸討論到產業前景，質疑「一個成長中的產業不是要加入投資嗎？留現金反而顯示對未來不看好」，提醒投資人須警惕公司策略背後的長期意涵。

整體而言，雲豹能源的「高股息政策」成為投資圈爭議焦點。一派認為公司失去成長故事，只能靠配息維繫吸引力；另一派則視其為股東權益保障，特別是在政策支持下仍具穩健收益。面對綠能發展趨緩與資金市場的現實，雲豹能源究竟能否兼顧成長與股東回饋，仍有待市場檢驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

雲豹能源宣示邁向高股息！網酸「綠電成長停滯」：只剩配息題材

雲豹能源（6869）宣布將自2026年起鎖定配發率八成，邁向「高股息時代」，引發PTT股板熱議。網友討論焦點在於雲豹能源未來是否失去成長動能，轉向以股息吸引投資人，不少人直言「綠電真的上不去了」，甚至有人預測該股將被納入高股息ETF「00940」，討論氛圍頗為兩極。

美澳簽稀土協議抗中！網熱議「關鍵在精煉」：沒有加工鏈一切免談

美國總統川普與澳洲總理阿爾巴尼斯在白宮簽署關鍵礦物協議，對外稱總額85億美元，主軸在強化盟國稀土與關鍵礦物供應鏈，作為應對中國出口控管的對策。PTT股板討論聚焦於「精煉瓶頸」與時間表的可信度，網友質疑「稀土多到不知道怎麼處理」的說法，認為若無法建立非中系加工鏈，仍將受制於人。

Fed降息預期高漲！網友「看多特斯拉」：信仰股無懼財報

美國聯準會（Fed）10月與12月降息一碼的機率分別高達98.9%與98.3%，市場普遍認為寬鬆循環將啟動，帶來股市支撐效應。PTT股板熱議此一利多，原PO直言「特斯拉財報就那樣，但股價八成會創新高」，認為行情已由資金與信仰驅動，降息將進一步助長股價走強。

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

力積電（6770）公告114年第3季自結財報，單季每股虧損0.65元，引發投資圈熱議。雖然公司處於虧損狀態，但在PTT股板上卻出現一面倒的「噴爆」留言潮，網友們半開玩笑地稱「越爛越噴」定律又要應驗。

新手「2個月賺8.5萬」秀成果！網酸：靠運氣遲早吐回去

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海（2317）21日續登245.5元長波段高位，一名網友在Dcard以「鴻海爸爸我對不起你」發文，坦言在股價衝上238元時出清持股，引發投資人熱議。討論焦點圍繞「創高要不要賣」與「抱得住才是王道」兩派：有人恭喜原PO順利落袋，有人則直言「賣太早」，預期後勢上看250甚至300，市場情緒呈現分歧。

