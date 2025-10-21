台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

你也有把飆股早早賣出的經驗嗎？一名網友分享自己的投資經驗，笑稱只要是自己賣出的股票，全部都會狂漲，反而沒賣的全部慘跌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「曾經被我賣飛的股票」為題，指出台達電股價400塊買進、429塊賣出；陽明9塊買進、11塊賣出；南電190塊買進、200塊賣出；日月光165塊買進、170塊賣出。而這四檔股票以21日收盤價，分別為，台達電1025元、陽明54.1元、南電273.5元、日月光196元。

這名網友進一步說明，至於現在手上沒賣的股票都在谷底，苦笑猜測「可能是因為我沒賣，所以不給漲」。

貼文一出後，不少網友認同表示，「每個散戶都有可以反向預測股市走向的能力，這不是錯覺」、「這是多數散戶的被動技能啊，賺錢的趕快丟，賠錢的死不放」、「你是不是覺得你可以操縱股市？跟你說，我也覺得我可以」、「帶賽體質」、「反過來想，至少你是看對的」、「我同事才是神操作，每次買完隔天必定大空」、「沒事，我南亞科賣在35元跟45元，35元那個賠錢」、「我美股光這兩個月就賣飛了三隻翻倍股」、「中興電39元買、42元出」。

也有網友喊話，「下次可以報一下牌嗎」、「好的，請問你近期有買什麼個股嗎？」、「這麼會挑，還是分享一下，尤其是你要賣出時」、「賣股前留言說一下，謝謝樓主，好人一生平安」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。