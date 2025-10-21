快訊

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台積電強勢站上1500元，台股同步挑戰28000點，市場氣氛熱絡。（路透）
台積電強勢站上1500元，台股同步挑戰28000點，市場氣氛熱絡。（路透）

台積電今天1500元 台股邁向28000

因為昨天的美股費半又創新高，帶動今天的台股續強，前陣子有很多奇怪的利空，直雲都是叫大家做多即可，果然一路地向上！現在就是降息循環不用擔心，直雲會幫大家看方向。

今天最強的還是鴻海，直接連續4個紅K非常非常地強勢，如果有的人習慣會逢高先賣一趟，那很容易會造成賣飛的狀況，今天的鴻海主要受惠於iPhone賣得很好，讓蘋果大漲3.94%，也讓代工廠鴻海業績令人期待，等於鴻海有蘋果和AI的雙題材保護真的非常地優質！鴻海一定要抱緊，有望跟台達電一樣繼續向上噴漲。

今天的老AI族群也表現地相當不錯，鴻海、緯創、奇鋐和台達電都有漲，但我認為AI還是未來！所以抱緊AI就是抱緊未來。

原相也慢慢地漲回來，我認為原相受惠於降息有利於消費性電子IC，所以原相現在也緩步上攻，我覺得現在原相真的很便宜。

因為美股相當地強勢，加上現在又回到沒有什麼明顯利空的時間，那就是做多！直雲大家庭都知道我的口頭禪「沒有利空就是做多」。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

