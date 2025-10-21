聽新聞
很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決
原PO在PTT股板提問，台股從4月低點22,000一路漲到逼近28,000點，卻發現不少自稱「老手」的投資人仍喊著「太高了、不安全」，甚至空手觀望。他忍不住質疑：「是不是很多老手這波反而沒賺？」一句話掀起長線派與謹慎派的大戰。
原PO直言，這波行情許多人被過去經驗與數字綁住，認為指數太高不敢進場，「結果反而被恐懼支配」。他語帶調侃地說：「想空的人就繼續空到29,000吧，我不會笑，只會佩服你們的謹慎。」留言區瞬間炸鍋，股市資深玩家與年輕多頭各自表態。
不少網友贊同原PO說法，認為市場變化太快，過去那套未必能用。「笑…沒賺的人就是自以為能抓高點啊」、「老手追在三萬，不要太早看衰」、「老手喜歡殺進殺出，新手all in反而賺爆」、「這波0050無腦放都幾十％了，誰還在看空」。也有留言酸道，「老手？我看是老韭菜」「股版沒老手，只有空手」。
另一派則認為，真正的老手不是沒賺，而是「賺夠了」。「有錢人當然高檔如履薄冰」、「老手不講不代表沒持股」、「巴菲特也提高現金水位，寧可少賺也不貿然進場」、「老手活得久才是真的贏」。還有人提醒，「看到這種文出現，差不多就是高點了」。
