很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

投資市場變化瞬息，可能下一秒盤勢就出現巨大變化。一名網友在 Dcard 股票板發文表示，上班時無法頻繁滑手機，但又擔心錯過「一天淨賺一萬」的投資機會，直呼難以兼顧。此文引發網友熱烈回應，討論焦點圍繞在「本業與副業如何取捨」以及「盯盤是否真能帶來穩定獲利」，有人認為，原PO心態不夠穩定，直白點出「那你也剛好錯過賠一萬的標的。」

2025-10-21 08:46