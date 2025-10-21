快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
股市波動劇烈。圖／本報資料照片
投資市場變化瞬息，可能下一秒盤勢就出現巨大變化。一名網友在 Dcard 股票板發文表示，上班時無法頻繁滑手機，但又擔心錯過「一天淨賺一萬」的投資機會，直呼難以兼顧。此文引發網友熱烈回應，討論焦點圍繞在「本業與副業如何取捨」以及「盯盤是否真能帶來穩定獲利」，有人認為，原PO心態不夠穩定，直白點出「那你也剛好錯過賠一萬的標的。」

該名網友坦言，股票漲跌讓自己忍不住每15分鐘就想查看一次，但公司規定無法常看手機，使其擔心少賺一筆可觀收益。原 PO困惑於「股票是副業，上班才是本業」的傳統觀念，認為若因此錯過行情，可能喪失可觀獲利，因而向網友請益解方。

不少網友認為，原 PO的心態過於急躁，直言「通常會一直想盯盤的都是賠錢仔居多」、「能賺錢的人通常不需要每15分鐘看一次」，並指出若真能穩定日賺一萬，根本不需上班。部分留言更以戲謔方式建議「辭職去當全職操盤手」、「做期貨更快，一個月就能百萬入袋」，嘲諷原 PO的期待不切實際。

另一派留言則主張投資應以長期與穩健為原則，認為「做波段或ETF就好」、「長期存0050最安心」，並提醒投資是一門專業，不是靠直覺與頻繁操作就能致富。更有過來人分享案例，曾有人因誤信自己是「少年股神」辭職全心炒股，結果不到半年就虧光本金，最後只能重回職場。

也有網友提供務實建議，包括利用程式單、限價單或通知功能，甚至用智慧手錶假裝看時間，藉此兼顧上班與投資；另有人建議「換能看盤的工作」或「選擇自由度高的打工模式」。不過多數人仍提醒，股市獲利不可能天天穩定，「錯過賺錢標的，也等於錯過虧錢風險」，與其心浮氣躁，不如把本業顧好，再將投資視為長期配置的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard ETF 炒股

上班族憂難看盤「一天少賺一萬」 反被網酸：盯盤的都是賠錢仔

