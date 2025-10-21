川普喊「不玩稀土遊戲」！網酸美國慘輸：芬太尼與黃豆也成談判籌碼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美中高層本週稍晚將再啟談判前夕，美國總統川普在空軍一號上稱，將把「稀土芬太尼、黃豆」列為對陸首要協商議題，並放話「不希望北京跟美國玩稀土遊戲」。此說法在 PTT 引發熱議，討論焦點圍繞美方是否「無牌可打」，以及稀土限制對美國軍工與高科技供應鏈的衝擊。亦有網友質疑，若成本與風險升高，川普是否將調整其關稅戰策略。

依媒體報導，北京先前宣布擴大稀土管控，川普曾威脅自11月起對陸輸美商品加徵100%關稅；他並要求中國停止芬太尼與前驅化學品流入、恢復採購美國黃豆。另據美財長與中方副總理何立峰通話，雙方預定於馬來西亞會談，為月底韓國「川習會」鋪路。市場關注談判是否觸及關稅強度與原物料穩定供應等核心。

一名網友在PTT發文表示，川普將三項訴求一股腦「要求對方配合」，卻未提出可交換的籌碼；並以「no card」形容美方談判地位，抨擊其一面升高關稅、一面對盟友施壓，顯示政策自我矛盾。原 PO進一步指出，稀土與農產品牽動選民與產業，若無讓步方案，談判恐陷僵局。

多數網友形成幾點共識：其一，稀土若受限，軍工與先進製造恐受影響；其二，「芬太尼」被視為關稅與制裁的政治敘事，用以對內交代；其三，關稅戰「遊戲」由美方開啟，如今反受牽制，導致「no card」印象深化。亦有人補充，農業州壓力與選情波動，是白宮急於尋求黃豆採購承諾的背景。

不同意見則提醒，美中仍可能透過「交換清單」分段止血，如管制毒品原料換取稀土出口鬆綁、或以暫緩部分關稅換農產品採購；也有網友主張真正關鍵在「晶片與科技管制」，若不納入談判，實質降溫有限。

