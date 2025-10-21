靠「城市採礦」突破中國稀土限制 網3點憂慮：成本、技術、污染

中國擴大稀土出口管制引發供應憂慮，學界提出以「城市採礦」回收稀土做為替代來源，成為PTT討論焦點。網友主要關注三點：經濟可行性是否成立、精煉純度與關鍵設備能否到位、以及化學處理可能造成的環境衝擊與環評門檻；也有人質疑媒體標題誇大，將「回收再利用」包裝為新概念。

根據媒體報導，學者說明稀土「不稀有但稀散」，傳統從天然礦石提煉須大量開採與高能精煉，伴隨污染風險；相較之下，報廢馬達與磁材（如釹鐵硼、釤鈷）含量較高，可透過機械分離與化學萃取回收釹、鏑、釤，減少能耗與環境負荷。國內亦有離子液體等回收技術累積，若能結合規模化、國際合作與政策支持，將有助降低進口依賴。

一名網友在PTT發文表示，台灣可把稀土危機轉為契機：以城市採礦建立循環供給，並透過產官學研共同投入，完善回收體系、放大規模與應用。他主張不必與中國比低價量產，而是以技術與流程創新，爭取在「稀土戰」中取得突破口。

支持者的主要共識是「方向合理、配套要緊」。有人指出，這本質上是資源回收與產業鏈管理，國際已有實務經驗，若回收鏈可涵蓋拆解、碎化、分選、萃取與再製，確有機會部分緩解供應壓力；也有網友補充，企業若能與終端大廠簽訂長約，或以高附加價值應用切入，較可能形成經濟規模。

不同意見與延伸討論則聚焦三點：其一，成本與產能—缺乏回收率、單位成本、年產量與穩定供料數據，難證明商轉可行；其二，技術與設備—高純度（如6N）精煉、關鍵設備與藥劑來源仍有門檻；其三，環境與治理—酸鹼與廢液處理、電力需求及環評衝擊需清楚交代。亦有擔憂若中國再度低價傾銷，投資報酬更受壓力。

