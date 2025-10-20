川習會前夕氣氛轉暖！郭哲榮：2萬8近在眼前…最怕的是錯過行情

分析師郭哲榮表示，台股再創歷史新高，指數來到27,768點、逼近兩萬八。他強調，當前市場正處於強勢多頭階段，只要順勢操作、掌握節奏，要實現獲利並不困難，真正的風險反而是「錯過行情」。

郭哲榮分析，美國近期銀行問題影響有限，市場焦點仍在美中關係。他預告的「川習會」正逐步成形，最新消息顯示美中官員將於馬來西亞會談，為雙方協議鋪路。他認為，美國很可能退讓，讓貿易協議順利達成，這對台股是明確利多。

他指出，隨著全球股市齊創新高，台、韓、日都進入「AI大行情」。未來AI革命性應用，例如自駕車技術FSD V14，一旦帶來新驚喜，台股突破兩萬八將「輕而易舉」。

此外，他觀察台幣升值使債券ETF短線回檔，但長期看好美債市場，認為降息循環已啟動，下週再降一碼機率高，對長天期債券仍屬利多。他強調，自己在00687B部位仍持續看多，預期後市仍有上漲空間。

郭哲榮最後總結，全球股市正走向AI浪潮，操作重點在於順勢布局。他重申：「在大多頭行情，2000萬並不難，怕的是錯過這行情，那賺錢就很難。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。