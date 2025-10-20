快訊

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

追高真的錯？他用實戰證明：大多頭時人多的地方反而有肉吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享多頭行情中的實戰經驗，從廣宇、華邦電到記憶體族群，靠「順勢而為、見好就收」在資金輪動中獲利。中央社
原PO分享多頭行情中的實戰經驗，從廣宇、華邦電到記憶體族群，靠「順勢而為、見好就收」在資金輪動中獲利。中央社

股版常聽到一句話：「人多的地方不要去」、「不要追高」。但在大多頭時期，這句話不一定成立。原PO分享自己的實戰經驗，反而證明「人多的地方」有時正是主力炒作的方向，只要懂得見好就收，仍能在短線輪動中穩穩獲利。

原PO回顧近期操作，從PCB的廣宇、機器人股所羅門、記憶體股茂矽、至上、華邦電，到短線東元等熱門題材，全都以「看到漲停就進場」的方式操作。雖然每筆都有賺有賠，但整體勝率比想像中高，尤其是能在獲利三成時果斷出場，反而保住不少利潤。他坦言，大多頭時「主力炒什麼誰都不準」，但資金輪動速度快，只要跟上節奏、嚴守出場點，仍能吃到短波段的甜頭。

不少人認同原PO的操作邏輯，認為多頭市場本來就該積極出手：「pcb大家說不要去，結果每檔都破百」、「月底三萬、年底五萬，還有一大段好賺」、「2023年也是一堆人喊太高，結果哩？」也有人笑稱「人多的地方有量有價，必須去」，點出資金輪動市場中，「人氣就是主力」。

也有網友提醒追高風險，「不要追高是對的，問題是回檔時敢不敢買？」、「有量不代表安全，最後一棒永遠最慘」，甚至有人分享，「有人做過FOMO ETF模擬測試，績效慘不忍睹」，提醒不要被市場熱度牽著走。另有網友指出，「你會賠錢不是標的問題，是交易策略有問題」，強調紀律比題材更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

＊原文發文時間為10月16日 去年五月在Threads貼了當時的總值為757萬，到今天變成1044萬，這一年半期間也經過不少震盪，剛好可以再來定期檢視自己這套用借貸存股創造現金流的投資模型變化。

外資賣不停…為何台積電（2330）股價越來越高？漲勢其實早有跡可循

最近版上常見這個疑問：明明外資連續賣超，為什麼台積電還能逆勢漲到1400多元？會不會是見頂前的「最後一衝」？還是其實熱錢正在湧進來、後面還有戲？如果你剛入門，先把複雜的因子丟旁邊，我用最白話的方式講兩

川普軟化：「我沒想摧毀中國」曝兩周內將與習近平會面！被酸：渣男求復合

美中關係風向再度變化。美國總統川普19日在專訪中強調「我沒有想摧毀中國」，並預告兩周後將與中國國家主席習近平會面。這番言論被外界視為態度轉趨柔和，也讓市場解讀為「川普軟了」。 川普在福斯新聞專訪中表

50歲後別再「玩」投資！麻吉大哥爆倉30億的警示…這年紀該學會防守

52歲的麻吉大哥玩加密貨幣爆倉，短短幾天虧掉了三十多億台幣，這給了你什麼啟示？ 麻吉大哥資本雄厚，賠得起，是很多年輕投資人的偶像。但你呢？ 如果你也和我一樣步入50知天命之年，更不能將投資當作是「

股息2年半領了300萬！小師傅：拿去買股票、繳房子工程款、出國玩

兩年半靠領息領了300萬。這些錢有拿去買股票、繳房子工程款、出國玩，也有用來支付生活開銷。總之，哪裡需要就用在哪裡。 現在每月配息水位高於我每個月現金流需求，生活自然過得特別沒有壓力，我自己以前

