追高真的錯？他用實戰證明：大多頭時人多的地方反而有肉吃

股版常聽到一句話：「人多的地方不要去」、「不要追高」。但在大多頭時期，這句話不一定成立。原PO分享自己的實戰經驗，反而證明「人多的地方」有時正是主力炒作的方向，只要懂得見好就收，仍能在短線輪動中穩穩獲利。

原PO回顧近期操作，從PCB的廣宇、機器人股所羅門、記憶體股茂矽、至上、華邦電，到短線東元等熱門題材，全都以「看到漲停就進場」的方式操作。雖然每筆都有賺有賠，但整體勝率比想像中高，尤其是能在獲利三成時果斷出場，反而保住不少利潤。他坦言，大多頭時「主力炒什麼誰都不準」，但資金輪動速度快，只要跟上節奏、嚴守出場點，仍能吃到短波段的甜頭。

不少人認同原PO的操作邏輯，認為多頭市場本來就該積極出手：「pcb大家說不要去，結果每檔都破百」、「月底三萬、年底五萬，還有一大段好賺」、「2023年也是一堆人喊太高，結果哩？」也有人笑稱「人多的地方有量有價，必須去」，點出資金輪動市場中，「人氣就是主力」。

也有網友提醒追高風險，「不要追高是對的，問題是回檔時敢不敢買？」、「有量不代表安全，最後一棒永遠最慘」，甚至有人分享，「有人做過FOMO ETF模擬測試，績效慘不忍睹」，提醒不要被市場熱度牽著走。另有網友指出，「你會賠錢不是標的問題，是交易策略有問題」，強調紀律比題材更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。