一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥去年五月總值757萬，如今已成長至1044萬，淨資產增加161萬。這一年半歷經股災與震盪，靠「良性負債＋穩定現金流」讓資產持續上升。中央社
＊原文發文時間為10月16日

去年五月在Threads貼了當時的總值為757萬，到今天變成1044萬，這一年半期間也經過不少震盪，剛好可以再來定期檢視自己這套用借貸存股創造現金流的投資模型變化。

不過先提一下這篇文的淨資產只先看股票部位的變化，因為我沒有紀錄去年五月持有的黃金總值，實際上淨資產提升得數字比本文更高。

先看去年五月總值757萬、負債244萬、帳面獲利178萬、淨資產513萬；目前總值1044萬、負債370萬、帳面獲利143萬、淨資產674萬。

結論為

總市值：+287萬
負債：+126萬
淨資產：+161萬
帳面獲利：-35萬

顯示我的投資模型仍靠良性負債加上穩定的現金流，去帶動總值與淨資產的提升，帳面獲利下降也代表股息配發造成的資產結構變化，對我來說股息的入帳就是非資本利得（賣股）的報酬形式的轉換。

這一年半也非一路平順，從去年下半年遇到數次單日千點跌幅、高股息降息到今年四月的對等關稅股災，震盪及股災也沒少過，最重要的還是專注於長期持有、股再投入、穩定加槓桿這套模型上。

最近台積電一路狂飆，帶動大盤指數不斷提升，我知道有人說那買台積電跟0050賺更多，但這仍是從後照鏡往回看的結果，不久前對等關稅股災的氛圍跟現在完全不同，最重要的還是在於自己能否靠存股長投達成自己理想的生活型態。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

