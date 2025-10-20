外資賣不停…為何台積電（2330）股價越來越高？漲勢其實早有跡可循

最近版上常見這個疑問：明明外資連續賣超，為什麼台積電還能逆勢漲到1400多元？會不會是見頂前的「最後一衝」？還是其實熱錢正在湧進來、後面還有戲？如果你剛入門，先把複雜的因子丟旁邊，我用最白話的方式講兩個重點。

第一個重點是「錢變多、先買最大」

台股整體的市值已經來到歷史新高的等級，當全球資金把錢匯進台灣，最直覺的做法就是先買指數裡權重最高的公司。權重就是「在指數裡占比多寡」的意思，越大咖被動基金、ETF就越會被迫去買它。台積電現在的占比一路往四成靠近，資金只要持續湧進，買盤自然會優先流到它身上。這不是說它沒有天花板，而是當資金面還在擴大時，股價比較容易「有撐」。

第二個重點是「先蓋好工廠 未來才有更多獲利」

台積電這幾年在全球擴廠，資本支出很大，意思是先把錢投進未來的產能與技術。這會不會壓到短期股價？有時會，因為市場會怕「花很多錢」。但長期只要訂單跟技術領先還在，新的產能開始賣貨、把現金賺回來，獲利上來，股價就有基本面當後盾。你可以把它想成「先把田整好、設備買好，收成來的時候一次賺」。

那新手到底該怎麼看待現在的漲勢？簡單說，短線一定有情緒和震盪，尤其大家FOMO的時候波動會更明顯；但長線邏輯沒有壞：資金面靠權重王吃到最多，基本面靠擴廠與技術把獲利撐住。如果你怕追高，就用分批的方式，不用一次梭哈；如果你是長期投資，就把重點放在「資金是否還在流入」和「公司未來幾季的產能與毛利」，而不是每天盯著外資買賣超的紅綠燈。

最後補一句老話給你參考：市場永遠有下一班車，少一點焦慮，多一點節奏，這不是投資建議，但希望能幫你把眼前的熱度，看得更清楚。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：外資在賣、台積電卻創高？新手別FOMO，兩個原因告訴你為什麼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。