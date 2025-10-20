快訊

川普軟化：「我沒想摧毀中國」曝兩周內將與習近平會面！被酸：渣男求復合

聯合新聞網／ 綜合報導
川普在專訪中放軟口風，強調「我沒有想摧毀中國」，並透露兩週內將與習近平會面。(美聯社)
美中關係風向再度變化。美國總統川普19日在專訪中強調「我沒有想摧毀中國」，並預告兩周後將與中國國家主席習近平會面。這番言論被外界視為態度轉趨柔和，也讓市場解讀為「川普軟了」。

川普在福斯新聞專訪中表示，最近中國加強稀土出口限制，美方高度關切，但他並非要摧毀中國，「是他們逼我這麼做」。他稱自己準備對中商品課徵155%至157%的高額關稅，卻又補一句「習近平是聰明的領袖，應該想與美國達成協議」。川普同時透露，兩週內將與習近平會面，但並未說明地點與細節。

部分網友認為川普「開始務實了」、「想談判總比繼續對撞好」、「對股市或許是短期利多」。也有人笑稱，「利空不見就是利多，買最強的族群就對了」、「這樣市場至少能喘口氣」。

另一派則毫不留情吐槽：「講得像打完女友又說和好吧」、「被稀土卡脖子就跪了」、「這不是摧毀中國，是摧毀自己信用」。不少人用「渣男」、「胖虎」形容川普反覆態度，還有留言直言，「中國根本沒說要見他，是他自己演戲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 習近平 稀土 美國

