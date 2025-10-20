50歲後別再「玩」投資！麻吉大哥爆倉30億的警示…這年紀該學會防守

52歲的麻吉大哥玩加密貨幣爆倉，短短幾天虧掉了三十多億台幣，這給了你什麼啟示？

麻吉大哥資本雄厚，賠得起，是很多年輕投資人的偶像。但你呢？

如果你也和我一樣步入50知天命之年，更不能將投資當作是「玩」股票，想靠大膽下注實現迅速致富的態度來看待。

查理蒙格給50歲以上的投資人一個重要的投資建議：「防守，不要進攻。」

查理蒙格說，你已經打過進攻戰了，20歲、30歲，也許40歲的時候。那時候冒險還有時間彌補錯誤，但50歲之後時間就不再站在你這邊。

查理蒙格繼續說，很多人不懂這個道理，他們一到中年就覺得該追趕進度了，於是衝進熱門股票或搞什麼一夜復仇者計劃。結果呢？破產的速度比退休計劃還快。

查理蒙格認為50歲之後的投資，是為了找回「所有權」，讓自己擁有更多的時間，更能掌控自己的財務狀況，更能感受到生命掌控在自己手中。

50歲之後的投資思考要更重視不要犯下大錯，不能老想著如何迅速累積績效，特別是看到別人績效比自己好，就做出冒險衝動的傻事。

以我為例，我自己很少追蹤其他投資人在做什麼，或想知道他們在買什麼股票，大部分的時間我都是照著自己的計畫買進自己的股票。雖然不像其他投資達人有那麼吸引人的選股標的或精彩操作，但我知道自己現階段能承受的風險，也更喜歡自己的投資節奏（我依然相信慢慢來比較快）。

年紀越大，越要靜下來聽聽自己內心的聲音，多思考如何活出一個屬於自己的平衡生活，別人的生活方式與資產規模常常跟你無關，不需要花時間去關注不屬於自己人生的故事。

少聽外界的雜音，用一個沒啥激情，甚至有點無聊的投資方式累積財富可能更適合50以後的你。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。