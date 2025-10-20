股息2年半領了300萬！小師傅：拿去買股票、繳房子工程款、出國玩

兩年半靠領息領了300萬。這些錢有拿去買股票、繳房子工程款、出國玩，也有用來支付生活開銷。總之，哪裡需要就用在哪裡。

現在每月配息水位高於我每個月現金流需求，生活自然過得特別沒有壓力，我自己以前害怕買房，其實不是怕頭期款，最擔心反而是每個月的房貸，會讓我喘不過氣來。但現在完全不一樣了，因為每個月的現金流早已超出必要開銷太多，所以不用再為錢喘氣了。

我真的很享受現在的投資方式，用股息繳房貸，把風險型資產慢慢轉換成實質資產。每年再靠股息54C的部分，提高薪資所得、擴充信用。當所得提升後，再從銀行搬更多錢回來，以低利資金進行投資，讓錢不斷循環，越滾越順。

這三種串起來的方式，對我來說就像在玩一場「股之呼吸法」的閉環遊戲。不用再像以前那樣省吃儉用、硬擠錢投資，現在的錢，就像呼吸一樣自然的持續投入。當一種投資方式變得像遊戲一樣好玩，你就會上癮，也更有辦法抱得住20至30年，不放手。

投資沒有標準答案，每個人的目標、想法、作法都不同，投資的目的，是讓生活變得更好，而當你能用你的方式過生活，那一刻，你就真的在生活裡贏了。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。