快訊

毛孩被毒殺拖命回家見主人最後一面 台中此巷道已5隻狗被毒死

高教貧窮／研究生月薪30K 學者諷：培養科學界顏回？

第3次形成…18秒震動創造燕子口堰塞湖 太魯閣一地標消失了

聽新聞
0:00 / 0:00

股息2年半領了300萬！小師傅：拿去買股票、繳房子工程款、出國玩

聯合新聞網／ 小師傅存股
小師傅分享兩年半靠股息累積300萬的經驗，將股息用於繳房貸、投資與生活開銷，實現「現金流覆蓋房貸」的理想狀態。圖/本報資料照片
小師傅分享兩年半靠股息累積300萬的經驗，將股息用於繳房貸、投資與生活開銷，實現「現金流覆蓋房貸」的理想狀態。圖/本報資料照片

兩年半靠領息領了300萬。這些錢有拿去買股票、繳房子工程款、出國玩，也有用來支付生活開銷。總之，哪裡需要就用在哪裡。

現在每月配息水位高於我每個月現金流需求，生活自然過得特別沒有壓力，我自己以前害怕買房，其實不是怕頭期款，最擔心反而是每個月的房貸，會讓我喘不過氣來。但現在完全不一樣了，因為每個月的現金流早已超出必要開銷太多，所以不用再為錢喘氣了。

我真的很享受現在的投資方式，用股息繳房貸，把風險型資產慢慢轉換成實質資產。每年再靠股息54C的部分，提高薪資所得、擴充信用。當所得提升後，再從銀行搬更多錢回來，以低利資金進行投資，讓錢不斷循環，越滾越順。

這三種串起來的方式，對我來說就像在玩一場「股之呼吸法」的閉環遊戲。不用再像以前那樣省吃儉用、硬擠錢投資，現在的錢，就像呼吸一樣自然的持續投入。當一種投資方式變得像遊戲一樣好玩，你就會上癮，也更有辦法抱得住20至30年，不放手。

投資沒有標準答案，每個人的目標、想法、作法都不同，投資的目的，是讓生活變得更好，而當你能用你的方式過生活，那一刻，你就真的在生活裡贏了。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 頭期款 54C 薪資 高股息

延伸閱讀

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

相關新聞

50歲後別再「玩」投資！麻吉大哥爆倉30億的警示…這年紀該學會防守

52歲的麻吉大哥玩加密貨幣爆倉，短短幾天虧掉了三十多億台幣，這給了你什麼啟示？ 麻吉大哥資本雄厚，賠得起，是很多年輕投資人的偶像。但你呢？ 如果你也和我一樣步入50知天命之年，更不能將投資當作是「

股息2年半領了300萬！小師傅：拿去買股票、繳房子工程款、出國玩

兩年半靠領息領了300萬。這些錢有拿去買股票、繳房子工程款、出國玩，也有用來支付生活開銷。總之，哪裡需要就用在哪裡。 現在每月配息水位高於我每個月現金流需求，生活自然過得特別沒有壓力，我自己以前

有三千萬股票能貸三千萬房貸？網：Excel會算但現實不一定撐得住

一位網友在PTT房板分享買房規劃，打算以三千萬房貸、四千萬總價購入台北市房產，並用手上三千萬股票股息支付房貸。原PO自評規劃「挺保守」，卻在朋友提醒下開始懷疑：「兩千多萬都壓力大，那我真的撐得住嗎？」

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

美國總統川普近來動作頻頻，在最高法院即將審理「對等關稅」合法性之前，外媒披露白宮已悄悄擴大關稅豁免清單。從黃金、LED燈到飛機零件，都有望列入免稅名單。這波政策轉向，被市場解讀為「提前認輸」的戰略調整

3000萬能退休嗎？一年4％就有120萬…反對者認為「太少了」！

一名網友在PTT發文表示，自己帳上資產突破2000萬，若再加上選股耐心與操作實力，本金達3000萬後是否就能退休？這個看似夢幻的門檻，意外掀起上千網友熱烈討論，從「夠了吧」到「至少要破億」各種立場大戰

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

有網友在PTT提問：「為什麼不論美股或台股，大盤指數長期都會漲？」認為不管遇到金融海嘯、疫情或升息等事件，長期趨勢依然向上，懷疑是不是政府一直在「印錢」造成的結果。貼文引發網友熱烈討論，從通膨、科技進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。