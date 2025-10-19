鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

美國總統川普近來動作頻頻，在最高法院即將審理「對等關稅」合法性之前，外媒披露白宮已悄悄擴大關稅豁免清單。從黃金、LED燈到飛機零件，都有望列入免稅名單。這波政策轉向，被市場解讀為「提前認輸」的戰略調整，也讓投資人再度上演「川投顧」行情。

《華爾街日報》報導，川普政府近幾週已豁免數十項進口商品關稅，並預告若與他國簽署貿易協議，可享輸美商品零關稅待遇。新公布的「附錄二」與「附錄三」清單中，包含黃金、化學品、金屬製品，以及美國境內無法生產的農產品與藥品原料。分析認為，此舉不僅是為可能的最高法院敗訴預作準備，也顯示白宮內部已形成共識，傾向降低對外貿易摩擦。

不少網友看好這波「TACO（turn around, cut off）」再現，認為股市多頭可望持續延燒。留言熱烈指出「噴出！週一開盤直接買進 躺賺！」、「當然利多，噴到你叫媽媽」、「川皇就是在炒股炒幣，股市跌，必TACO」、「罐頭用鍍錫鋼材 => 9907」。也有人笑說「美股又要噴、AI永動機又回來了」、「這樣鮑爾月底就該降息啦」。

也有網友持保留態度，直言「繳錢換免關稅，還是強盜心態呀」、「最大的合法詐騙集團」、「判敗訴就是崩阿」，認為若法院認定違法，美股可能先跌再漲；還有人嘲諷「全世界看一個北七整天在演戲」、「TACO也太快了吧」，懷疑這波鬆綁只是政治表演。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。