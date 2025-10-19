快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
川普政府擴大關稅豁免清單，被外界視為政策轉向訊號；市場預期一旦貿易緊張緩解，AI與製造股有望迎來年底反彈行情。(路透)
川普政府擴大關稅豁免清單，被外界視為政策轉向訊號；市場預期一旦貿易緊張緩解，AI與製造股有望迎來年底反彈行情。(路透)

美國總統川普近來動作頻頻，在最高法院即將審理「對等關稅」合法性之前，外媒披露白宮已悄悄擴大關稅豁免清單。從黃金、LED燈到飛機零件，都有望列入免稅名單。這波政策轉向，被市場解讀為「提前認輸」的戰略調整，也讓投資人再度上演「川投顧」行情。

《華爾街日報》報導，川普政府近幾週已豁免數十項進口商品關稅，並預告若與他國簽署貿易協議，可享輸美商品零關稅待遇。新公布的「附錄二」與「附錄三」清單中，包含黃金、化學品、金屬製品，以及美國境內無法生產的農產品與藥品原料。分析認為，此舉不僅是為可能的最高法院敗訴預作準備，也顯示白宮內部已形成共識，傾向降低對外貿易摩擦。

不少網友看好這波「TACO（turn around, cut off）」再現，認為股市多頭可望持續延燒。留言熱烈指出「噴出！週一開盤直接買進 躺賺！」、「當然利多，噴到你叫媽媽」、「川皇就是在炒股炒幣，股市跌，必TACO」、「罐頭用鍍錫鋼材 => 9907」。也有人笑說「美股又要噴、AI永動機又回來了」、「這樣鮑爾月底就該降息啦」。

也有網友持保留態度，直言「繳錢換免關稅，還是強盜心態呀」、「最大的合法詐騙集團」、「判敗訴就是崩阿」，認為若法院認定違法，美股可能先跌再漲；還有人嘲諷「全世界看一個北七整天在演戲」、「TACO也太快了吧」，懷疑這波鬆綁只是政治表演。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TACO 川普 白宮 對等關稅 鮑爾

延伸閱讀

謝金河開口了！看好台積電挑戰2100元 點出「1關鍵數字」才是真實力

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

3000萬能退休嗎？一年4％就有120萬…反對者認為「太少了」！

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

相關新聞

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

美國總統川普近來動作頻頻，在最高法院即將審理「對等關稅」合法性之前，外媒披露白宮已悄悄擴大關稅豁免清單。從黃金、LED燈到飛機零件，都有望列入免稅名單。這波政策轉向，被市場解讀為「提前認輸」的戰略調整

3000萬能退休嗎？一年4％就有120萬…反對者認為「太少了」！

一名網友在PTT發文表示，自己帳上資產突破2000萬，若再加上選股耐心與操作實力，本金達3000萬後是否就能退休？這個看似夢幻的門檻，意外掀起上千網友熱烈討論，從「夠了吧」到「至少要破億」各種立場大戰

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

有網友在PTT提問：「為什麼不論美股或台股，大盤指數長期都會漲？」認為不管遇到金融海嘯、疫情或升息等事件，長期趨勢依然向上，懷疑是不是政府一直在「印錢」造成的結果。貼文引發網友熱烈討論，從通膨、科技進

謝金河開口了！看好台積電挑戰2100元 點出「1關鍵數字」才是真實力

財信傳媒董事長謝金河再度點名台積電（2330），強調「毛利率就是競爭力」，直指若台積電要挑戰股價2100元，關鍵就在於能否維持60%以上毛利率。他同時拿輝達、ARM、蘋果、特斯拉等公司比較，說明高毛利

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

提前退休，是許多人心中的夢。近日一名現役軍職網友分享自己的「45歲退休計畫」，自曝月退金加股息月入7.5萬元的配置，引起網友熱烈討論。有人羨慕「這輩子無憂了」，也有人質疑「網路理財太理想化，現實沒那麼

他自曝存股1行為走火入魔！網爆共鳴：根本在講我

不少人都有「存股」的習慣，一名網友分享，自從開始存股後，明明沒打算賣股票，但每天還是會打開股市APP查看股價漲跌，覺得自己「根本瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。