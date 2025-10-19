3000萬能退休嗎？一年4％就有120萬…反對者認為「太少了」！

一名網友在PTT發文表示，自己帳上資產突破2000萬，若再加上選股耐心與操作實力，本金達3000萬後是否就能退休？這個看似夢幻的門檻，意外掀起上千網友熱烈討論，從「夠了吧」到「至少要破億」各種立場大戰開打。

原PO透露，目前投資績效表現亮眼，但因考慮買房，暫時不打算離開職場。不過他也好奇，若擁有3000萬本金、懂投資且自認紀律良好，是否能選擇提前退休？貼文一出，立刻成為財經板熱門話題。

支持提前退休的網友直言「當然可以退」、「一年4%就有120萬，一般人年薪都不到這數字」，認為只要物慾不高、不婚不生、沒有房貸，就能過上悠閒生活。有人笑說「全丟中華電信年領百萬股息，生活綽綽有餘」、「南部有房月花五萬，穩過」。更有人勸「別浪費青春在職場，時間才是最貴的本錢」。

反對者則認為「太少了」，直言通膨、醫療與房價都是變數，「沒房就別談退休」、「老了生一場大病，千萬也會燒光」。也有網友嘲諷「這裡沒一億都不能退」、「股板標準是十億起跳」，甚至有人說「3000萬在北部買不到像樣的房，還想退？」。

