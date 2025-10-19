快訊

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議大盤長期多的祕密：是印錢還是進步。中央社
網友熱議大盤長期多的祕密：是印錢還是進步。中央社

有網友在PTT提問：「為什麼不論美股台股大盤指數長期都會漲？」認為不管遇到金融海嘯、疫情或升息等事件，長期趨勢依然向上，懷疑是不是政府一直在「印錢」造成的結果。貼文引發網友熱烈討論，從通膨、科技進步到人性貪婪，答案五花八門。

原PO指出，自己觀察多年發現只要持有大盤指數，長期下來總能穩定獲利，無論遇到多少次黑天鵝事件，股市都會創新高。他好奇背後真正的原因，是不是政府透過印鈔造成的資產膨脹？

多數網友認為，關鍵在於「經濟成長」與「科技進步」。有人留言指出「因為人類持續進步，生產力越來越高」、「企業長期都有賺錢，指數自然漲」、「0050跟S&P500都是不斷汰弱留強，代表市場上最成功的一群公司」。也有網友補充，「企業從股市外賺錢再回饋股東，股市自然有向上的能量」。

不過，也有人認為「通膨才是主因」，直言「印鈔、通膨、錢越來越薄，股價當然越來越高」，甚至酸說「你看過滷肉飯降價嗎？」、「房價、便當都漲，股市不漲才奇怪」。也有人提醒，「不是每個國家都一樣，美股能長期多，是因為美元霸權跟資本自由」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

