謝金河開口了！看好台積電挑戰2100元 點出「1關鍵數字」才是真實力

財信傳媒董事長謝金河再度點名台積電（2330），強調「毛利率就是競爭力」，直指若台積電要挑戰股價2100元，關鍵就在於能否維持60%以上毛利率。他同時拿輝達、ARM、蘋果、特斯拉等公司比較，說明高毛利才是企業長期穩定的核心。

謝金河指出，甲骨文近期因輝達GPU伺服器毛利率僅14%，導致股價大跌，反映出市場對獲利結構的高度敏感。他以此對照台積電最新財報：第三季淨利4523億元、EPS 17.44元，前三季累計1.21兆元、EPS達46.75元，全年可望挑戰63至65元。他認為「毛利率能否守在60%以上」，將成為台積電邁向2100元的最關鍵條件。

不少人力挺謝金河看法，留言表示「毛利率才是本事」、「老謝這次說得中肯」、「2100只是時間問題」。也有投資人笑說，「買進台積電，一切都會好」、「看財報就知道，GG真的世界級」。對多數股民而言，謝金河的分析再度強化了「護國神山」的信心。

然而，也有網友酸言不斷，「丸子警報響起」、「老謝開口＝短線高點」、「每次被點名就跌」。有人甚至留言：「完了，準備聯電2.0」、「GG要回1200了」。對部分網友來說，謝金河的發文幾乎成為市場的「反指標」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。