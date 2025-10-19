職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！
提前退休，是許多人心中的夢。近日一名現役軍職網友分享自己的「45歲退休計畫」，自曝月退金加股息月入7.5萬元的配置，引起網友熱烈討論。有人羨慕「這輩子無憂了」，也有人質疑「網路理財太理想化，現實沒那麼簡單」。
原PO在Dcard表示，目前手上約有300萬元股票資金，主要投資台積電與0050，再加上200萬元加密貨幣、未來220萬元退伍金，預計總資產約700至900萬元。計畫退伍後投入高股息股，每月靠2萬元股息與5.5萬元月退俸過簡單生活。他強調「不追求奢華，只想陪父母、過自在日子」。
不少人認為這樣的退休規劃相當穩健：「月退5.5萬就贏一半人」、「軍職早退又有保障，比上班族好太多」、「生活簡單、物慾低，真的可行」。也有人指出，只要沒有養家與房貸壓力，這樣的現金流足以支撐中年退休。
但也有網友潑冷水：「年化11%太誇張」、「退休後太閒又會想回去工作」、「別忘了通膨，未來5.5萬價值會縮水」。有人認為理財報酬率不穩定，加上未來醫療支出難預測，「現在看似夠，老後不一定」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言