職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

不少人都有「存股」的習慣，一名網友分享，自從開始存股後，明明沒打算賣股票，但每天還是會打開股市APP查看股價漲跌，覺得自己「根本瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-10-18 12:41