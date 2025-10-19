職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
職軍自曝資產配置：股票、ETF、加密幣全布局。軍人示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
提前退休，是許多人心中的夢。近日一名現役軍職網友分享自己的「45歲退休計畫」，自曝月退金加股息月入7.5萬元的配置，引起網友熱烈討論。有人羨慕「這輩子無憂了」，也有人質疑「網路理財太理想化，現實沒那麼簡單」。

原PO在Dcard表示，目前手上約有300萬元股票資金，主要投資台積電與0050，再加上200萬元加密貨幣、未來220萬元退伍金，預計總資產約700至900萬元。計畫退伍後投入高股息股，每月靠2萬元股息與5.5萬元月退俸過簡單生活。他強調「不追求奢華，只想陪父母、過自在日子」。

不少人認為這樣的退休規劃相當穩健：「月退5.5萬就贏一半人」、「軍職早退又有保障，比上班族好太多」、「生活簡單、物慾低，真的可行」。也有人指出，只要沒有養家與房貸壓力，這樣的現金流足以支撐中年退休。

但也有網友潑冷水：「年化11%太誇張」、「退休後太閒又會想回去工作」、「別忘了通膨，未來5.5萬價值會縮水」。有人認為理財報酬率不穩定，加上未來醫療支出難預測，「現在看似夠，老後不一定」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

00940還在補考…巴菲特都退休了、波克夏創新高！若回發行價10元該跑嗎

0056不如0050...該換股？股添樂「台積再強也要休息」：高股息有望補漲

00919、0056沒讓人失望！全年殖利率仍達10% 杉本：0成本投資這1檔比較快

相關新聞

3000萬能退休嗎？一年4％就有120萬…反對者認為「太少了」！

一名網友在PTT發文表示，自己帳上資產突破2000萬，若再加上選股耐心與操作實力，本金達3000萬後是否就能退休？這個看似夢幻的門檻，意外掀起上千網友熱烈討論，從「夠了吧」到「至少要破億」各種立場大戰

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

有網友在PTT提問：「為什麼不論美股或台股，大盤指數長期都會漲？」認為不管遇到金融海嘯、疫情或升息等事件，長期趨勢依然向上，懷疑是不是政府一直在「印錢」造成的結果。貼文引發網友熱烈討論，從通膨、科技進

謝金河開口了！看好台積電挑戰2100元 點出「1關鍵數字」才是真實力

財信傳媒董事長謝金河再度點名台積電（2330），強調「毛利率就是競爭力」，直指若台積電要挑戰股價2100元，關鍵就在於能否維持60%以上毛利率。他同時拿輝達、ARM、蘋果、特斯拉等公司比較，說明高毛利

提前退休，是許多人心中的夢。近日一名現役軍職網友分享自己的「45歲退休計畫」，自曝月退金加股息月入7.5萬元的配置，引起網友熱烈討論。有人羨慕「這輩子無憂了」，也有人質疑「網路理財太理想化，現實沒那麼

他自曝存股1行為走火入魔！網爆共鳴：根本在講我

不少人都有「存股」的習慣，一名網友分享，自從開始存股後，明明沒打算賣股票，但每天還是會打開股市APP查看股價漲跌，覺得自己「根本瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台積電資本支出上調 網猜「供應鏈跟著噴」：2千元穩了

台積電16日召開法說會前夕，市場瘋傳明年資本支出上看500億美元，帶動股價盤中一度衝上1490元新天價，市值突破新台幣38.6兆元。此消息在PTT掀起熱議，一派網友直呼「GG穩了吧」、「供應鏈要噴了」，另一派則質疑消息來源僅是「傳聞」，提醒須警惕利多出盡風險。

