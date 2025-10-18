快訊

他自曝存股1行為走火入魔！網爆共鳴：根本在講我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自從開始存股後，明明沒打算賣股票，但每天還是會打開股市APP查看股價漲跌，覺得自己「根本瘋了」。示意圖／Ingimage
不少人都有「存股」的習慣，一名網友分享，自從開始存股後，明明沒打算賣股票，但每天還是會打開股市APP查看股價漲跌，覺得自己「根本瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「存股但每天看股是正常的嗎？」為題，指出今年4月因美國總統川普提出的關稅政策，讓台股大跌，他也進場開始存股，雖然是要長期持有，但他每天還是會忍不住看盤，「看到漲就開心、跌就心癢難耐」讓他懷疑「是不是存股存瘋了？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我一天大概會打開APP看100次」、「上班也看、下班也看，雖然我根本沒錢加碼，超好笑」、「根本就在講我」、「不要一片綠油油就是很好的情緒價值」、「看到一片紅通通才有動力啊」、「存股1年一樣天天看盤，笑死」。

此外，也有部分網友回應「股市本來就要長期觀察，每天上去看1次都不夠」、「不會隨著漲跌追高殺低的話，天天看也沒關係，如果怕手癢亂買亂賣，那還是建議把APP刪掉」、「年輕人不要太衝動」、「看盤很正常，不會衝動亂賣就好」、「有空多看盤沒差，有適合時機才能進場加碼」、「半年真的很短，你這樣不算什麼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

