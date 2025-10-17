巴菲特1985關鍵決斷：不修破船、換好船！從關掉紡織廠到投資可口可樂

1985年 別再修補那艘破船

1985年巴菲特終於決定關掉不賺錢且拖累整體表現的紡織業務， 他在致股東的信中詳盡表述了困境下的思考，列舉了多年來他和工人共同做出的努力，最終得出的結論是：與其繼續在一艘破船上補漏，不如把精力放在如何換條好船上。

1985年的致股東的信還有一段話，無論在生活中還是生意上都格外受用，揭示了這個樸素的道理：

「你不需要明白所有生意，我不明白的生意非常多，但股票市場的好處就是，你可以站在那裡一直不揮杆，直到你舒服為止。沒有必要一直拿著榔頭，因為你會看到什麼都想敲一下。」

身為職業交易員，大多數錯誤都來自於無聊想找點事做。人們往往沒有真的思考好就做了決策，而當行情或者時機更有利於自己時，卻沒了初始規模的本金。所以也許一直不揮杆，不拿榔頭才是對的。人生很多決策也是如此，「人世幾回傷往事，山形依舊枕寒流」，我們如果想少些後悔就該多點耐心等待，等到那舒適的甜區好球再從容揮杆。

1985年，波克夏．海瑟威的淨值增加了6.1億美元，報酬率高達48.2%。巴菲特將這個報酬率形容為哈雷彗星造訪，稀有而珍貴。

市場持續關注的股票 價格往往不合理

巴菲特在信中指出，許多人錯誤地認為高薪專業人士組成的機構會使金融市場更穩定、更理性。事實上，那些機構持股且市場持續關注的股票的價格往往並不合理。

那些在市場上備受關注的股票，往往因為機構持有的緣故產生溢價，市場價格遠高於那些並未被市場持續關注的股票。此時投資者可能因為媒體報導、又或是追逐熱點，其買入價格往往並不合理，從而產生風險。

我做過一個統計，每個月都買入上個月週轉率猛增的股票，持有一個月後賣出，這樣迴圈交易連續5年，在考慮手續費的情況下本金會虧損90%，可見跟風追市場熱門股票，無論在哪都不是好的投資策略。

石油大亨的故事

巴菲特回憶起他的老師講過的故事，以描述市場的非理性行為。一位老石油開發商在天堂門口被告知他有資格進入天堂，但那裡已經沒有多餘的位置容納石油開發商了。於是，老開發商對著天堂裡的人大喊：「地獄裡發現石油了！」結果，所有的石油開發商紛紛奔向地獄，而老開發商猶豫了一下，竟然也選擇跟隨他們。

這個故事帶來的，是關於市場非理性群體行為的重要啟示。市場參與者常常會因為聽到某個消息而做出非理性的集體行為，就像故事中的石油開發商聽到地獄裡有石油的消息後，盲目跟隨群眾一樣，投資者也會因為市場謠言或趨勢而做出非理性的投資決策。

羊群效應在市場中非常常見。當一大群人開始做某件事時，個體很容易被這種趨勢影響，而忽略了自己的獨立判斷。我們在投資中要保持冷靜和理性，不被市場的瘋狂所左右。理解市場的非理性行為，才能在波動中找到真正的投資機會。

薪酬只與自己的業績掛鉤

在波克夏．海瑟威，巴菲特設計了一套獨特的獎勵機制，依據每個人在其職權範圍內的目標達成狀況進行薪酬發放。表現好的應得獎勵，與公司股價無關且獎酬沒有上限，這年就有人拿到超過200萬美元的獎金。在1985年，這種機制與當時大多數企業都不同，對員工和公司產生了以下影響。

第一，每個人的薪酬與其自身的業績掛鉤，避免了平均分配的「大鍋飯」現象。員工更有動力提高工作表現，確保自己能達成甚至超越設定的目標。

第二，減少短視近利。員工不再關注短期股價波動，而是專注於長遠的業績提升。

第三，增加員工忠誠度。員工感受到自己的努力得到了公平的認可和回報，增加了對公司的忠誠度。這有助於減少人員流失，保持團隊的穩定性和凝聚力。

透過將薪酬與個人業績掛鉤，巴菲特激勵員工更加努力工作，提高工作效率和品質，促進公平競爭。這不僅提升了公司的整體績效，還增強了員工的歸屬感和忠誠度，對公司的長期發展有著積極的影響。

關閉波克夏 海瑟威紡織業務

雖然巴菲特對紡織業務有感情，但紡織業的長期困境和市場競爭讓他不得不做出這個決定。巴菲特在致股東的信中詳細解釋了原因。

致股東的信 美國紡織業所面臨的是全球產能過剩的激烈競爭，我們所面臨的問題主要來自國外低勞力成本的競爭。但關廠絕對不是工人的錯，事實上比起美國其他產業的工人，紡織業工人的薪資水準低得可憐。 在簽署勞資協定時，工會的幹部與成員充分認識到整個產業所面臨的困境，從未提出不合理的調薪要求或不符合生產效益的訴求，相反地，大家都努力地想要維持競爭力，即使到了公司最後清算的時刻，他們仍極力配合，而諷刺的是，要是工會表現得過分一點，使我們早一點認識到這行業不具前景而立刻關廠，我們的損失可能會少一點。 這對股東來說是最悲慘的結局，花費大量人力、物力在錯誤的產業。這種情況有如山繆．詹森（Samuel Johnson，英國詩人）所說的那匹馬，「一匹能數到十的馬，是匹了不起的馬，卻不是了不起的數學家」。同樣，一家能夠合理運用資金的紡織公司是一家了不起的紡織公司，但不是什麼了不起的企業。 當你遇到一艘總是會漏水的破船，與其不斷費力氣去補破洞， 還不如把精力放在如何換條好船上。

很多時候，我們其實知道什麼會事半功倍，什麼又註定事倍功半，這就需要我們及時應對變化，別像巴菲特知道紡織業會虧損，還苦熬了20年，得到的還是一樣的結局。

在這年致股東的信的末尾，我們還可以發現從1985年開始，巴菲特不喝百事轉喝可口可樂了。報稅紀錄表明，也是從這年開始，巴菲特悄悄買入可口可樂公司股票，且在1987年可口可樂公司股票大跌25%後加速購買，直到1989年共買入10億美元，占當時波克夏．海瑟威帳面淨值的三分之一。

