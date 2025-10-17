正2不夠？5倍來湊…美股「正5倍ETF」申請上市！網：崩跌兩天就下市

快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

美股投機熱再起，Volatility Shares申請「正5倍ETF」，網友笑稱「五倍紅寶石開啟時間五倍速」，也有人警告「崩跌兩天就歸零」。圖/本報資料照片
美股再創新紀錄之際，投機熱潮也被推向極致。美國ETF業者Volatility Shares向SEC提出申請，計畫發行美股史上首檔「正5倍ETF」，追蹤特斯拉、輝達、AMD等AI股的單日五倍報酬。消息一出，網路炸開鍋，不少人笑稱這是「時間五倍速的人生」，也有人直呼「這波是不是高點訊號」。

根據外媒報導，這檔正5ETF目前仍待美國證券交易委員會（SEC）核准，操作目標為單日五倍正向報酬，涵蓋AI與加密貨幣概念股，如特斯拉、輝達、Coinbase等。分析指出，由於槓桿ETF需每日調整曝險、承擔高波動與成本，長期持有風險極高，一旦標的反轉，跌幅將被放大。更巧的是，SEC目前因政府停擺暫停運作，使審查進度卡關，也讓這場「高倍槓桿夢」暫時被按下暫停鍵。

對於市場再現高槓桿商品，部分網友興奮不已，直呼「散戶翻身的大好機會」、「刺激，兩倍三倍不夠看，今年是五倍」、「五倍紅寶石、五倍鑽石來了」、「賭一天就走，這才是快感」、「正五戰隊：五倍的正義！」。也有人開玩笑說「精神時光屋，十年抵別人五十年」、「這波是時間五倍速」。.

也有網友憂心這是泡沫訊號，認為「反轉訊號來了」、「合法賭場，舒服了但會死很快」、「崩跌兩天就下市」、「標的本身就夠波動了，正五是嫌死不夠快嗎」、「20%跌幅就歸零，猛喔」、「今年基期這麼高還出正5，這不是投資是燃燒生命」。更多人警告，「這種商品就是賣給傻逼最好賺」、「莊家都笑翻了」。

