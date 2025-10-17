正2不夠？5倍來湊…美股「正5倍ETF」申請上市！網：崩跌兩天就下市

我不是有錢才投資 而是因為投資才慢慢變有錢 很多人常對我說：「我哪有錢買股票啊！」甚至羨慕別人怎麼好像總有閒錢可以進場，其實，我想說的是，投資從來不是有錢人的專利，而是一種習慣的養成。 我一開始也

2025-10-16 09:36