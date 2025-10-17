黃金漲幅勝台積電⋯投資人砸4成資產「贏麻了」！網反曝可能套牢原因

近日有網友比較今年投資績效，黃金漲幅竟已超越台積電。他舉例，年初台積電股價1065元，如今漲至1485元，約1.39倍；大盤由22,713點升至27,647點，漲幅約1.22倍；而台銀黃金存摺價格自2801元升至4131元，報酬率達1.47倍，優於台積電。原PO更透露，過去幾年將大半積蓄投入金銀條塊，這次的收益表現相當不錯，並詢問「這波買黃金已經贏過台積電了吧？」

根據媒體報導，近期黃金價格受惠於全球通膨、貨幣寬鬆與地緣政治不確定性走揚，加上美元走弱、避險需求升溫，使金價屢創波段新高。與此同時，台積電雖股價刷新紀錄，短期因資本支出與市場需求傳聞波動，但從今年初至今漲幅仍不及黃金。

一名網友在PTT發文強調，相較於股票市場震盪，黃金投資顯示出穩定且亮眼的回報，他也分享成功說服家人一起配置貴金屬，認為這波行情確實印證其長期策略。

多數網友留言則一面倒肯定黃金漲勢，有人直言「黃金贏麻了」、「買白銀的更誇張」，甚至笑稱「大獲全勝」。部分投資人分享自身配置，稱「40%資產都在黃金」，也有人說「黃金正二更猛」，將報酬率放大。

不過，也有不少網友提出不同意見，認為比較方式不完整，提醒「台積電有配息」、「拉長10年再比較才公平」，甚至有人諷刺「這只是馬後炮」。也有人提醒，黃金雖短期大漲，但一般人持有黃金往往不易獲利了結，反而長期被套牢。

另一些留言則延伸至投資觀點，指出「核能、量子電腦、記憶體等漲幅更大」、「房地產報酬率更驚人」，強調不同資產有各自周期與風險。也有網友指出，黃金缺乏殖利率與本益比評估基準，投資價值難以用股票同樣的角度衡量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。