台積電資本支出上調 網猜「供應鏈跟著噴」：2千元穩了

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台積電16日召開法說會前夕，市場瘋傳明年資本支出上看500億美元，帶動股價盤中一度衝上1490元新天價，市值突破新台幣38.6兆元。此消息在PTT掀起熱議，一派網友直呼「GG穩了吧」、「供應鏈要噴了」，另一派則質疑消息來源僅是「傳聞」，提醒須警惕利多出盡風險。

根據新聞內容，法人分析台積電第三季營收持續創高，每股純益上看17元，第四季營收也可能維持微幅成長，再度刷新紀錄。外資估計全年美元營收年增幅度可達三到三成五，對明年展望維持樂觀。資本支出部分，法人上修今年估值至469億美元，高於官方原先380至420億美元的區間，而明年在美國二、三廠及台灣多個新廠加速下，市場傳出金額有望達500億美元。

一名網友在PTT發文直言，16日股價大漲已經顯示「市場偷看到答案」，資本支出傳聞似乎成為多頭行情的催化劑。他並感嘆「這邊穩了吧」，認為法說會正式公布數據前，資金早已提前卡位。

其他網友的共識多以樂觀居多，不少人推測「供應鏈可以噴」、「設備廠飛天」、「2000元穩了」，甚至喊出台積電目標價直上2330元。也有人戲稱「1490成交一張是先知」、「1500以下都是禮物」，顯示投資人情緒熱烈。

不過，也有不少保守聲音質疑，「傳聞就能漲？」「明年資本支出是1月法說才會公布」，認為過度樂觀恐成出貨訊號。有網友提醒，股價漲勢可能「先反映、明天跌慘」，更有人直指「利多出盡」、「就算500億也撐不起估值」。部分延伸討論則涉及川普政策可能衝擊、美國廠投資金額龐大，對現金流與毛利率形成壓力。

