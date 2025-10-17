美系外資喊「鴻海400元」點火 網兩派開戰：是翻身號角還是出貨文？

美系外資將鴻海目標價自263元大幅拉高至400元，理由鎖定AI伺服器、折疊手機與全球佈局，消息帶動鴻海股價一度狂飆、鴻家軍同步走強。PTT討論焦點分為兩派：看多者稱「公公委屈、產業循環正轉」，看淡者質疑「上漲找理由、400太誇張」，並關注股價能否有效突破前高。

根據媒體報導，外資報告上修鴻海目標價逾五成；董事長劉揚偉談AI「才剛開始」，從狹義AI走向通用AI、最終邁向ASI，引發想像。基本面方面，9月營收8,371億元，月增38%、年增14.2%創高；第三季2.05兆、前三季5.49兆，同步改寫紀錄，市場據此評估營運動能。

一名網友在PTT發文指出，「週一一堆人被洗、今天回馬槍」，但「前高未破就喊400，真的嗎？」語帶保留；其觀點聚焦「短線震盪大、宣告式目標價易刺激情緒」，提醒仍得看後續接單與獲利驗證。

留言共識面向，一派偏多：強調AI伺服器拉貨、全球產能規模優勢，「至少先看250～300」、並稱外資連月吃貨、同族群同步轉強；亦有人以同業本益比對照，認為組裝龍頭評價應補漲。另一派偏保守：認為「先過234、再談歷史高375」，「目標價只是參考」，不應成為追價唯一依據。

不同意見與延伸討論則包括：「這是出貨文」與「估值靠本益比擴張不穩」，主張觀察毛利率與出貨能見度；也有人點名供應鏈廣宇、臻鼎、訊芯等的連動性，但提醒題材熱度與基本面需匹配。操作面分歧：有網友傾向「開高調節、拉回再買」，亦有長線派表示「逢回加碼、分批布局」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。