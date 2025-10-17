台積電法說落幕 股民見「毛利率走升」滿意喊話：有漲價空間

台積電於10月16日召開法說會後，PTT討論熱絡。網友整理重點指出，2025年第三季（Q3）EPS達17.44元、季增13.6%、年增39.1%，並貼出Q4營運指引；留言區一派看多者以「噴到月球」、「tight就會噴」刷屏，另一派則以「利多出盡」、「旺季季減」質疑評價是否過高，對隔日走勢看法分歧。

一名網友在PTT發文彙整，台積電預估2025年資本支出為400億至420億美元（先前區間為380億至420億美元），Q3先進製程營收占比達74%。對Q4展望，營收區間落在322億至334億美元，季減約1%、年增約22%；毛利率指引59%至61%，營業利益率49%至51%。討論串中亦提到管理層對海外廠成本效率表現不滿，稱將設法改善。

原PO的心得聚焦三點：其一，Q3數據優於預期且先進製程占比攀高，反映AI與高階製程需求仍強；其二，Q4營收雖年增、但季減1%，顯示產能滿載下短期再上攻空間有限，需觀察擴產節奏與定價策略；其三，資本支出區間上緣維持、但市場解讀分歧，後續要看先進封裝與2奈米時程對中長期動能的支撐。

支持派網友多以「滿手GG概念、可以開心」、「毛利率像印鈔機」、「very tight／COWOS緊」等語氣表達樂觀，認為產能滿載與高毛利是最大護城河，AI伺服器與先進封裝需求超出三個月前預期；也有人強調「全年財測早達標」、「毛利提升代表有漲價空間」，並主張回檔即是加碼良機，長線目標價與大盤行情同步走強。

審慎與看空聲音則集中在三點，第一，「旺季不旺」—部分網友質疑傳統Q4應優於Q3，如今季減難撐高本益比；第二，「利多出盡」—股價先行反映，法說未見超額驚喜；第三，「海外廠拖累／資本支出解讀」—有人稱海外廠「毛利偏低」，也有人指出Capex上緣未變難稱「上調」。另有延伸討論觸及HPC動能是否放緩、iPhone循環不如預期、估值（PE近30倍以上）的合理性與隔日操作策略（開高先賣或逢回再買）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。