台股百花齊放…又又又創新高！直雲：鴻海炸裂、仍超看好台達電

台股再創新高 鴻海炸裂了

今天台股再創新高！重點是不只有台積電在漲，我們鴻海更是大漲7%，非常地強勢，而鴻海也推升台股加權指數，讓台股今天百花齊放。

緯創和廣達今天也有跟著鴻海一起動，今天奇鋐因為昨天大漲今天休息也很正常，台達電今天也有漲相當地不錯，我仍然超看好台達電。

原相今天也大漲3%，我看好原相因為降息有利於刺激消費性電子IC設計，所以我覺得原相至少也下不去，所以抱好自己的股票即可。

就像我說的現在是降息循環+AI題材，目前仍然沒有看到明顯的利空，沒有利空就是要強力做多！跟著直雲邁向台股的無限宇宙吧

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。