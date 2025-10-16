快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

台股百花齊放…又又又創新高！直雲：鴻海炸裂、仍超看好台達電

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股今日再創歷史新高，鴻海強漲7%，成為推升加權指數的最大功臣。中央社
台股今日再創歷史新高，鴻海強漲7%，成為推升加權指數的最大功臣。中央社

台股再創新高 鴻海炸裂了

今天台股再創新高！重點是不只有台積電在漲，我們鴻海更是大漲7%，非常地強勢，而鴻海也推升台股加權指數，讓台股今天百花齊放。

緯創和廣達今天也有跟著鴻海一起動，今天奇鋐因為昨天大漲今天休息也很正常，台達電今天也有漲相當地不錯，我仍然超看好台達電。

原相今天也大漲3%，我看好原相因為降息有利於刺激消費性電子IC設計，所以我覺得原相至少也下不去，所以抱好自己的股票即可。

就像我說的現在是降息循環+AI題材，目前仍然沒有看到明顯的利空，沒有利空就是要強力做多！跟著直雲邁向台股的無限宇宙吧

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 鴻海 台達電 降息 指數

延伸閱讀

沒錢怎麼買股票？小犬：不是有錢才投資…而是投資後才變有錢

00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

相關新聞

台股百花齊放…又又又創新高！直雲：鴻海炸裂、仍超看好台達電

台股再創新高 鴻海炸裂了 今天台股再創新高！重點是不只有台積電在漲，我們鴻海更是大漲7%，非常地強勢，而鴻海也推升台股加權指數，讓台股今天百花齊放。 緯創和廣達今天也有跟著鴻海一起動，今天

陸咖啡價格戰卷到2塊9！網憂「通縮衝擊」：台灣恐怕連帶受影響

中國大陸咖啡「價格戰」再升級，《Tech星球》稱外賣與門店促銷把美式咖啡一路打到2.9元人民幣，PTT上掀起熱議，網友好奇，極低價是否意味通縮與行業「內卷」加劇、品質與食安能否維持，以及台灣是否可能被連帶影響；亦有人直指台灣售價偏高、主要貴在店租與人事。

沒錢怎麼買股票？小犬：不是有錢才投資…而是投資後才變有錢

我不是有錢才投資 而是因為投資才慢慢變有錢 很多人常對我說：「我哪有錢買股票啊！」甚至羨慕別人怎麼好像總有閒錢可以進場，其實，我想說的是，投資從來不是有錢人的專利，而是一種習慣的養成。 我一開始也

英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表

AI晶片競賽越演越烈，繼輝達與超微稱霸資料中心後，英特爾也宣告「重返戰場」。該公司宣布明年推出新款AI晶片「Crescent Island」，鎖定能源效率與推論應用。不過消息一出，市場反應冷淡，股價反

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

PTT股板網友討論，美中稀土戰升溫後，川普接連發出強硬言論又頻頻軟化，讓不少人看熱鬧地問：「這次川普會跪得多難看？」原PO認為稀土才是美國的真正軟肋，甚至比台積電晶片還致命，一旦中國出手，美國將首當其

散裝航運逆勢上揚！他點名「這幾檔」能找買點：亞翔後勢可期

台股15日收盤上漲482.56點，終場以27,275.71點作收，成交量5,001.09億元；台積電（2330）收盤價1,465元，上漲40元，漲幅2.8%。有Dcard網友回顧與個人個股心得分享，他表示，散裝航運走勢較預期晚一天發動，裕民、慧洋等大型股漲幅符合其推估，但延後啟動令他有些擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。