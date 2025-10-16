沒錢怎麼買股票？小犬：不是有錢才投資…而是投資後才變有錢

我不是有錢才投資 而是因為投資才慢慢變有錢

很多人常對我說：「我哪有錢買股票啊！」甚至羨慕別人怎麼好像總有閒錢可以進場，其實，我想說的是，投資從來不是有錢人的專利，而是一種習慣的養成。

我一開始也一樣，沒什麼本金，每個月扣掉生活開銷後，能省下的錢有限，但我堅持「粗茶淡飯、穩健理財」的生活方式，能省一點是一點，把省下來的錢投入金融股與ETF，也許一開始只有幾千元、一張股票都買不起，但我知道，複利的力量會替時間說話。

與其說我是在投資股票，不如說我是在投資未來，每一次領到股息的那一刻，我都會提醒自己：這不是運氣，而是紀律與耐心的結果。

很多人想過更好的生活，卻忘了「行動」才是轉變的開始，先學會讓錢流向對的地方，財富才會慢慢流向你。

日積月累，哪怕只是微小的開始，有一天你會發現，當初那份堅持，就是讓自己過上更好生活的起點。

安心買好股，閒錢投資最放心。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。