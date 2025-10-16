快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表

聯合新聞網／ 綜合報導
英特爾宣布明年推出AI晶片「Crescent Island」，鎖定資料中心市場。該GPU主打能源效率與推論應用，但速度仍不及輝達與超微的高階版本，引發市場質疑能否重返AI主流。歐新社
英特爾宣布明年推出AI晶片「Crescent Island」，鎖定資料中心市場。該GPU主打能源效率與推論應用，但速度仍不及輝達與超微的高階版本，引發市場質疑能否重返AI主流。歐新社

AI晶片競賽越演越烈，繼輝達與超微稱霸資料中心後，英特爾也宣告「重返戰場」。該公司宣布明年推出新款AI晶片「Crescent Island」，鎖定能源效率與推論應用。不過消息一出，市場反應冷淡，股價反跌4%，PTT網友更直言「英特爾又在吹」。

根據《路透》報導，英特爾首席技術長卡蒂（Sachin Katti）於「開放運算高峰會」上揭露，Crescent Island晶片將用於資料中心AI應用，並強調「以每美元效能最佳化」為核心。該GPU採用160GB記憶體，但速度仍不及輝達與超微的高頻寬HBM版本，且製程技術細節仍未公開。市場解讀，英特爾此舉象徵欲重新切入AI版圖，但成效仍待觀察。

部分網友認為英特爾的加入，至少能讓AI市場更有競爭性，有人笑稱「有川爸爸在，5000億市值不是夢」、「英特爾重新出發總比放棄好」，也有人指出「英特爾主打推論市場，可能找出新藍海」。

但多數留言語帶懷疑，直言「又是roadmap發表」、「先說明年要出，明年又延」、「英特爾AI晶片就是PPT產業」。還有人諷刺「阿三晶片滿滿馬薩拉味」、「做得慢又貴，怎麼跟老黃拼」。甚至有網友直接說「台積電得到的資源如果給英特爾1/10，早上太空了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 能源 英特爾 晶片

延伸閱讀

散裝航運逆勢上揚！他點名「這幾檔」能找買點：亞翔後勢可期

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

相關新聞

陸咖啡價格戰卷到2塊9！網憂「通縮衝擊」：台灣恐怕連帶受影響

中國大陸咖啡「價格戰」再升級，《Tech星球》稱外賣與門店促銷把美式咖啡一路打到2.9元人民幣，PTT上掀起熱議，網友好奇，極低價是否意味通縮與行業「內卷」加劇、品質與食安能否維持，以及台灣是否可能被連帶影響；亦有人直指台灣售價偏高、主要貴在店租與人事。

沒錢怎麼買股票？小犬：不是有錢才投資…而是投資後才變有錢

我不是有錢才投資 而是因為投資才慢慢變有錢 很多人常對我說：「我哪有錢買股票啊！」甚至羨慕別人怎麼好像總有閒錢可以進場，其實，我想說的是，投資從來不是有錢人的專利，而是一種習慣的養成。 我一開始也

英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表

AI晶片競賽越演越烈，繼輝達與超微稱霸資料中心後，英特爾也宣告「重返戰場」。該公司宣布明年推出新款AI晶片「Crescent Island」，鎖定能源效率與推論應用。不過消息一出，市場反應冷淡，股價反

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

PTT股板網友討論，美中稀土戰升溫後，川普接連發出強硬言論又頻頻軟化，讓不少人看熱鬧地問：「這次川普會跪得多難看？」原PO認為稀土才是美國的真正軟肋，甚至比台積電晶片還致命，一旦中國出手，美國將首當其

散裝航運逆勢上揚！他點名「這幾檔」能找買點：亞翔後勢可期

台股15日收盤上漲482.56點，終場以27,275.71點作收，成交量5,001.09億元；台積電（2330）收盤價1,465元，上漲40元，漲幅2.8%。有Dcard網友回顧與個人個股心得分享，他表示，散裝航運走勢較預期晚一天發動，裕民、慧洋等大型股漲幅符合其推估，但延後啟動令他有些擔憂。

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

台積電傳出將於今年底在台中動工興建1.4奈米生產線，預計2028年下半年實現量產，不過外媒報導指出，公司不打算採購艾司摩爾（ASML）最新高數值孔徑EUV曝光機，而是選擇沿用現有設備，透過多重曝光技術持續推進，這項決策隨即在PTT股板引發討論，不少網友聚焦「成本」、「風險」與「台積電領先優勢」三大面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。