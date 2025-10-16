英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表
AI晶片競賽越演越烈，繼輝達與超微稱霸資料中心後，英特爾也宣告「重返戰場」。該公司宣布明年推出新款AI晶片「Crescent Island」，鎖定能源效率與推論應用。不過消息一出，市場反應冷淡，股價反跌4%，PTT網友更直言「英特爾又在吹」。
根據《路透》報導，英特爾首席技術長卡蒂（Sachin Katti）於「開放運算高峰會」上揭露，Crescent Island晶片將用於資料中心AI應用，並強調「以每美元效能最佳化」為核心。該GPU採用160GB記憶體，但速度仍不及輝達與超微的高頻寬HBM版本，且製程技術細節仍未公開。市場解讀，英特爾此舉象徵欲重新切入AI版圖，但成效仍待觀察。
部分網友認為英特爾的加入，至少能讓AI市場更有競爭性，有人笑稱「有川爸爸在，5000億市值不是夢」、「英特爾重新出發總比放棄好」，也有人指出「英特爾主打推論市場，可能找出新藍海」。
但多數留言語帶懷疑，直言「又是roadmap發表」、「先說明年要出，明年又延」、「英特爾AI晶片就是PPT產業」。還有人諷刺「阿三晶片滿滿馬薩拉味」、「做得慢又貴，怎麼跟老黃拼」。甚至有網友直接說「台積電得到的資源如果給英特爾1/10，早上太空了」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言