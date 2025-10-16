稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

PTT股板網友討論，美中稀土戰升溫後，川普接連發出強硬言論又頻頻軟化，讓不少人看熱鬧地問：「這次川普會跪得多難看？」原PO認為稀土才是美國的真正軟肋，甚至比台積電晶片還致命，一旦中國出手，美國將首當其衝。

原PO指出，美中貿易角力延燒至稀土供應，美國在關鍵材料上幾乎全仰賴中國。當中國態度強硬、拒接美方電話時，川普的「假兇真軟」格外明顯。他直言：「稀土是美國超級軟肋，重要程度堪比台積晶片。中國要打就打，要談就談，美國只能急著想打電話。」原PO甚至預測「川普必跪」，認為市場回檔反而是重壓買點。

不少人認同稀土戰對美國影響深遠。留言指出「稀土精煉也有技術含量，不是想做就做得出來」、「美國軍工業沒稀土就全端掉」、「稀土供應鏈被掐，美國真的會爆」。也有人補充，中國掌握全球九成精煉能力，「要是狠一點，歐美連飛機零件都做不出來」。

也有網友反駁，認為原PO誇大其詞。「稀土程度跟台積電一樣？不是腦袋壞掉，就是支那網軍」、「稀土花時間就能補上，晶片領先才是無法取代」。另一派則認為，「美國早已在建自產線，2027年可量產」、「川普會軟但不會跪，最多只是談條件」。

