快訊

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

遭台中狼師長期性騷 女學生「怕考不上第一志願」一再隱忍

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電傳出年底將在台中動工建1.4奈米新廠，預計2028年量產，卻決定不採購ASML最新High-NA EUV曝光機，引發市場熱議。歐新社
台積電傳出年底將在台中動工建1.4奈米新廠，預計2028年量產，卻決定不採購ASML最新High-NA EUV曝光機，引發市場熱議。歐新社

台積電傳出將於今年底在台中動工興建1.4奈米生產線，預計2028年下半年實現量產，不過外媒報導指出，公司不打算採購艾司摩爾（ASML）最新高數值孔徑EUV曝光機，而是選擇沿用現有設備，透過多重曝光技術持續推進，這項決策隨即在PTT股板引發討論，不少網友聚焦「成本」、「風險」與「台積電領先優勢」三大面向。

根據媒體報導，台積電將在台中建廠，初期投資金額可能高達490億美元（約1.5兆元台幣），其中部分將用於2027年採購30台EUV曝光機。科技分析師Dan Nystedt透露，台積電不會購買單價4億美元的High-NA EUV新機，因現有設備已能支撐1.4奈米研發。外界分析，台積電將採用多重曝光方式，雖然製程更複雜、初期良率偏低，但仍有時間逐步優化，延續在先進製程的領先地位。

PTT網友發文指出，台積電若以「重複刷製程」取代採購昂貴新機，雖能降低成本，但可能耗費更多時間並增加缺陷風險。不過他認為台積電短期沒有追趕者，時間仍站在公司這邊，2028年量產時程符合預期，關鍵在於能否維持穩健推進且不再出現「內宄」問題。

網友留言中，多數人贊同台積電選擇省成本，直言「客戶不急，台積就用舊設備先賺」、「人比機器便宜」，甚至有人戲稱「連台積都不用，ASML下去吧！」、「GG幫ASML開法會」。也有網友指出，這與中芯用舊設備延伸製程的做法類似，但台積電擁有EUV成熟經驗，風險相對可控。

不同意見則認為台積電應積極導入新設備，避免良率風險，質疑「一台4億對台積來說負擔不大」、「良率才是核心競爭力」。另有網友延伸至全球競局，提到「英特爾已經有High-NA」、「蘋果不再願意當冤大頭提前投資」，憂心台積電未來增長動能恐放緩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 EUV ASML 奈米 中芯 PTT

延伸閱讀

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

相關新聞

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

台積電傳出將於今年底在台中動工興建1.4奈米生產線，預計2028年下半年實現量產，不過外媒報導指出，公司不打算採購艾司摩爾（ASML）最新高數值孔徑EUV曝光機，而是選擇沿用現有設備，透過多重曝光技術持續推進，這項決策隨即在PTT股板引發討論，不少網友聚焦「成本」、「風險」與「台積電領先優勢」三大面向。

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

PTT股板網友討論，美中稀土戰升溫後，川普接連發出強硬言論又頻頻軟化，讓不少人看熱鬧地問：「這次川普會跪得多難看？」原PO認為稀土才是美國的真正軟肋，甚至比台積電晶片還致命，一旦中國出手，美國將首當其

AI新霸主將誕生？謝金河盛讚Sam Altman 網憂「被反指標點名」勸清倉

財信傳媒董事長謝金河近日稱，OpenAI執行長Sam Altman在多方結盟下「躍升世界級巨人」，引發PTT熱議。討論焦點圍繞AI是否仍將延續榮景、或已臨泡沫邊緣；不少網友以「被點名=反指標」調侃，直言「丸子」、「死亡之嘴」等，並擔憂相關個股面臨回檔風險。

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

台股15日盤中強彈、指數重返27,000點之上。投資人關注結算日走勢與資金面變化。分析師郭哲榮表示，這波反彈屬於他所稱的「結算見轉折」與「當沖順勢盤」效應延伸，「昨天一路走低、今天一路走高，是台指期結

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

輝達最新「電力大革命」夥伴名單出爐，美國第三代半導體大廠納微半導體（Navitas）入列晶片供應商。由於納微已把氮化鎵（GaN）晶片委外給力積電生產、供應輝達使用，力積電因此被點名為這波電力革新的「隱

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

摩爾證券投顧投資長郭哲榮在最新節目中指出，台股在10月14日盤中創下27,507點歷史新高後一度大跌743點，引發市場恐慌。不過他強調，「這只是結算行情的震盪，創新高的拉回不用怕！」並再度喊話：「我直

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。