散裝航運逆勢上揚！他點名「這幾檔」能找買點：亞翔後勢可期

台股15日收盤上漲482.56點，終場以27,275.71點作收，成交量5,001.09億元；台積電（2330）收盤價1,465元，上漲40元，漲幅2.8%。有Dcard網友回顧與個人個股心得分享，他表示，散裝航運走勢較預期晚一天發動，裕民、慧洋等大型股漲幅符合其推估，但延後啟動令他有些擔憂。

根據原PO回顧，散裝航運周一漲勢與市場新聞呼應，小型股率先觸及漲停，大型股亦有超過5%漲幅，若非投信壓盤，裕民原本可能鎖漲停。他並提到亞翔雖然股價表現「複製貼上」，但長線前景仍佳，尤其在毛利率偏低的背景下，未來轉向半導體廠認列營收後，將出現「營收毛利雙增」的利多結構。泓德能源則交出亮眼營收，但受案件影響股價反應保守，金融族群則持續看好永豐金、台新金及新光金。

原PO進一步解釋操作思維，他從財報找異常數據切入，例如京元電子淨利率逐年改善、本益比同步修正，即具投資吸引力。再來關注產業發展方向，散裝航運、廠務工程、重電能源等產業兩三年內具備明確成長空間；同時衡量公司3至5年成長性，並推估合理價位，避免因短期波動而情緒化操作。他再次強調，亞翔毛利率低代表營收多來自公共工程，後續半導體訂單比重提升時，將帶動毛利改善。

留言區網友多以自身經驗回應。一名網友透露因閱讀原PO文章而買進裕民，小幅獲利，但擔心亞翔股價在高檔區間是否過度評價。另一名曾參與台積建廠工作的網友則回應，亞翔、漢唐等相關公司長期受產業需求帶動，基本面仍具期待空間，支持原PO觀點。也有人追問散裝航運在回檔時是否可進場，原PO回應運價波動屬短期利空，若族群未全面轉弱，仍有再漲的可能性。

另有網友提出風險提醒，認為亞翔股價雖有題材支撐，但主力常見殺盤手法，拉回才是更佳買點；散裝航運則因高度依賴運價，追高風險不容小覷。也有人提醒能源與重電雖有長期趨勢，但事件性干擾仍須謹慎。

