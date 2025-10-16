陸咖啡價格戰卷到2塊9！網憂「通縮衝擊」：台灣恐怕連帶受影響

中國大陸咖啡「價格戰」再升級，《Tech星球》稱外賣與門店促銷把美式咖啡一路打到2.9元人民幣，PTT上掀起熱議，網友好奇，極低價是否意味通縮與行業「內卷」加劇、品質與食安能否維持，以及台灣是否可能被連帶影響；亦有人直指台灣售價偏高、主要貴在店租與人事。

根據媒體報導，2023年瑞幸、庫迪以9.9元開啟第一輪廝殺；2025年古茗、茶百道切入，將價格錨定下探至「4元＋」。星巴克在華亦罕見下修多款飲品定價。外賣平台再度放大戰火：美團、京東推自取與組合券，瑞幸、庫迪多款品項折後落至2.9～5.9元，部分品項甚至0.5元。低價雖帶動訂單翻倍，卻壓縮單店利潤並加劇門店淘汰，高端品牌傳出裁員、股權變動與賣盤傳聞。

一名網友在PTT轉貼新聞，他感嘆中國價格戰「越打越烈」，連星巴克都跟進降價，質疑低毛利能否持久，並憂心未來衝擊台灣市場。

多數留言認為超低價主要靠平台補貼與薄利多銷，咖啡豆本非高成本，真正昂貴在房租、人工與通路；有人稱「台灣咖啡被店租養貴」，也分享在對岸以優惠卷常喝到5～10元區間的經驗。亦有網友視之為消費者福利，短期「便宜喝得到就好」。

不同聲音則質疑品質與永續性，擔心「科技與狠活」與食安風險；也有人指出2.9元多為區域、時段與活動價，難以全國常態化，長期恐以砍薪、關店為代價，形成通縮惡循環。另有網友提醒兩岸成本結構不同、難直接比價，建議觀察平台補貼退場與門店獲利能力，方能判斷低價是否可持續。

