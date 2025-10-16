AI新霸主將誕生？謝金河盛讚Sam Altman 網憂「被反指標點名」勸清倉

財信傳媒董事長謝金河近日稱，OpenAI執行長Sam Altman在多方結盟下「躍升世界級巨人」，引發PTT熱議。討論焦點圍繞AI是否仍將延續榮景、或已臨泡沫邊緣；不少網友以「被點名=反指標」調侃，直言「丸子」、「死亡之嘴」等，並擔憂相關個股面臨回檔風險。

據謝金河在社群貼文表示，OpenAI近期與輝達、AMD、博通甚至沃爾瑪密集合作；他並稱自黃仁勳投資、AMD提供極優惠權利、博通締結協議等「合縱連橫」後，OpenAI估值上看5,000億美元，一旦啟動IPO，「起跳」恐自1兆美元算起。他同時提到Altman走訪台灣會晤台積電、鴻海，延伸至韓日布建供應鏈；另指其兼任董事長的Oklo帶動核電概念股走強。

一名網友在PTT轉貼新聞，他總結稱，Altman近週動作頻繁，「又合作又投資」，網路上甚至出現所謂「Sexygpt」話題，市場情緒兩極：一端押注AI持續噴發，另一端認為泡沫將現，呼籲投資人「下好離手」。

留言多偏保守與嘲諷路線。大量網友以「奧特曼要能量耗盡」「東方神秘力量」諷刺行情將轉弱，認為被名嘴看好反而是警訊；有人直言「清倉」、「可以空了」、或改抱核能、稀土等防禦標的，也有人點名NVIDIA、AMD、AVGO、OKLO與台積電等個股恐受震盪。

亦有不同聲音強調長期面向，有人表示，AI已深入「生老病死、食衣住行」的產業鏈，基本面並非一句「吹捧」可逆轉；也有人提醒競品與監管變數仍大，供應鏈產能與資金壓力待驗證。另有網友指出OpenAI尚未上市，對一般投資人風險與獲利傳導有限。整體看來，市場對Altman與AI前景意見分歧，短線情緒波動與基本面驗證將成後續觀察重點。

