快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

聯合新聞網／ 綜合報導
昨天創高後急拉回、今天快速收復。中央社
昨天創高後急拉回、今天快速收復。中央社

台股15日盤中強彈、指數重返27,000點之上。投資人關注結算日走勢與資金面變化。分析師郭哲榮表示，這波反彈屬於他所稱的「結算見轉折」與「當沖順勢盤」效應延伸，「昨天一路走低、今天一路走高，是台指期結算常見型態。」他強調，若結算後漲勢延續，「台股很快就會再創新高」。

他進一步指出，結算日的關鍵在於方向一致性，「要嘛整天往下、要嘛整天往上」。對於操作節奏，郭哲榮建議「不要預設高低點、順勢而為」，並把焦點放在指數能否站穩27,000點上方與量能是否放大。

在利率與債市方面，郭哲榮解讀，美聯準主席鮑爾釋出「縮表近期可能結束」訊號，等同「流動性回來」，對股市與長天期美債均屬利多。他以自身持有的國泰20年美債（00687B）為例稱，部位已「從一度虧近3,000萬，縮小到虧9百多萬，等於賺回2,000多萬」。

對於美債的後續策略，郭哲榮表示將以「耐心」應對。他重申目標紀律：「在我的美債還沒賺2,200萬之前，我都不考慮出場。」其核心邏輯是「長率若續回落、縮表確認收尾，美債價格彈升空間可期」。

展望後市，郭哲榮將觀察兩條主線：其一，結算後指數與量價能否延續多頭結構；其二，美債是否受惠於資金面轉向與殖利率下行。他總結，「大盤用順勢，美債用耐心；行情在半信半疑中前進，強力做多指數主線，別想太多。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 00687B國泰20年美債 ETF 大盤 台股 指數

延伸閱讀

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

相關新聞

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

台股15日盤中強彈、指數重返27,000點之上。投資人關注結算日走勢與資金面變化。分析師郭哲榮表示，這波反彈屬於他所稱的「結算見轉折」與「當沖順勢盤」效應延伸，「昨天一路走低、今天一路走高，是台指期結

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

輝達最新「電力大革命」夥伴名單出爐，美國第三代半導體大廠納微半導體（Navitas）入列晶片供應商。由於納微已把氮化鎵（GaN）晶片委外給力積電生產、供應輝達使用，力積電因此被點名為這波電力革新的「隱

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

摩爾證券投顧投資長郭哲榮在最新節目中指出，台股在10月14日盤中創下27,507點歷史新高後一度大跌743點，引發市場恐慌。不過他強調，「這只是結算行情的震盪，創新高的拉回不用怕！」並再度喊話：「我直

OpenAI傳將自製AI晶片！網憂挑戰輝達難度高：恐淪炒股題材

OpenAI傳出計劃攜手博通合作研發AI晶片，市場解讀為直攻輝達（NVIDIA）霸主地位的舉動，引發網友熱議。有Dcard用戶直言「AI軍火商大戰愈演愈烈」，並關注台積電ADR股價大漲後，台股是否也將連帶受惠。不過，多數網友則抱持懷疑態度，認為相關消息恐怕只是資本市場的炒作手法。

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

美國總統川普再度出招，宣布「考慮終止與中國部分貿易往來」，其中竟包括「食用油」。他指控中國刻意不買美國大豆，是對美國農民的「經濟敵對行為」，強調美國可以自行生產食用油，不需仰賴中國。不過這番話引發全球

川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

美聯儲主席鮑爾在最新談話中表示，資產負債表縮減行動「可能在未來幾個月內接近尾聲」。此言一出，市場解讀為結束緊縮、流動性將回歸的訊號。消息曝光後，股板立刻炸鍋，網友用一句「川又贏？」點出市場資金派對或再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。