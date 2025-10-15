台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

台股15日盤中強彈、指數重返27,000點之上。投資人關注結算日走勢與資金面變化。分析師郭哲榮表示，這波反彈屬於他所稱的「結算見轉折」與「當沖順勢盤」效應延伸，「昨天一路走低、今天一路走高，是台指期結算常見型態。」他強調，若結算後漲勢延續，「台股很快就會再創新高」。

他進一步指出，結算日的關鍵在於方向一致性，「要嘛整天往下、要嘛整天往上」。對於操作節奏，郭哲榮建議「不要預設高低點、順勢而為」，並把焦點放在指數能否站穩27,000點上方與量能是否放大。

在利率與債市方面，郭哲榮解讀，美聯準主席鮑爾釋出「縮表近期可能結束」訊號，等同「流動性回來」，對股市與長天期美債均屬利多。他以自身持有的國泰20年美債（00687B）為例稱，部位已「從一度虧近3,000萬，縮小到虧9百多萬，等於賺回2,000多萬」。

對於美債的後續策略，郭哲榮表示將以「耐心」應對。他重申目標紀律：「在我的美債還沒賺2,200萬之前，我都不考慮出場。」其核心邏輯是「長率若續回落、縮表確認收尾，美債價格彈升空間可期」。

展望後市，郭哲榮將觀察兩條主線：其一，結算後指數與量價能否延續多頭結構；其二，美債是否受惠於資金面轉向與殖利率下行。他總結，「大盤用順勢，美債用耐心；行情在半信半疑中前進，強力做多指數主線，別想太多。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。