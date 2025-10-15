快訊

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達電力架構升級引爆GaN/SiC話題，納微導入「GaNFast／GeneSiC」並由力積電代工，力積電被點名為「隱藏版贏家」，社群齊刷「相信黃董」成熱梗。圖為力積電董事長黃崇仁（本報系資料庫）
輝達電力架構升級引爆GaN/SiC話題，納微導入「GaNFast／GeneSiC」並由力積電代工，力積電被點名為「隱藏版贏家」，社群齊刷「相信黃董」成熱梗。圖為力積電董事長黃崇仁（本報系資料庫）

輝達最新「電力大革命」夥伴名單出爐，美國第三代半導體大廠納微半導體（Navitas）入列晶片供應商。由於納微已把氮化鎵（GaN）晶片委外給力積電生產、供應輝達使用，力積電因此被點名為這波電力革新的「隱藏版贏家」。

納微過去在台積電投片；因台積電淡出第三代半導體相關業務，納微在今年7月宣布，原先在台積電生產的GaN晶片改由力積電代工、於力積電台灣廠區製造。業界指出，AI伺服器對電壓與電流需求飆升，引爆GaN商機，這樁跨國合作也使力積電成為繼台積電後、輝達的另一關鍵晶圓代工夥伴。

以人體比喻：台積電生產的輝達AI晶片像是「大腦」，而力積電打造的GaN等電源管理晶片，則讓伺服器電力穩定輸送，如同為大腦提供「養分」；雙方角色相輔相成。據悉，納微今年5月獲輝達青睞，為AI資料中心開發先進的800V高壓直流（HVDC）輸電架構，合作結合其「GaNFast」氮化鎵與「GeneSiC」碳化矽（SiC）技術，優化輝達最新「Kyber」機櫃級系統，瞄準突破既有54V櫃內供電難以支撐200kW以上的限制。

力積電總經理朱憲國表示，與納微在矽基GaN領域已合作多年，如今產品認證即將完成、量產在即，公司倍感振奮。市場解讀，若認證落地，力積電承接GaN代工的進度與規模，將成觀察重點。

社群熱議也迅速跟上，留言「相信黃董 現在就懂」、「雙黃聯手，懂的就懂」、「出貨文」、「拉到漲停我就信」等兩派聲浪並陳；也有人質疑「台積電為什麼不做」、「不就代表這一塊利潤不高嗎」，討論焦點集中在GaN/SiC長線需求與代工利潤結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 半導體 力積電 輝達 電力 AI

