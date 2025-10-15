台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

摩爾證券投顧投資長郭哲榮在最新節目中指出，台股在10月14日盤中創下27,507點歷史新高後一度大跌743點，引發市場恐慌。不過他強調，「這只是結算行情的震盪，創新高的拉回不用怕！」並再度喊話：「我直接告訴你，台股還會創新高，強力做多就對了！」

郭哲榮表示，這波拉回屬於「當沖順勢盤」，主因是結算壓力造成的短線修正，並非趨勢反轉。他指出，今年以來多次「創新高拉回」的走勢，最終都以再創高收尾，因此不應過度擔心。「創新高的拉回不用怕，幸福來得又急又快」。

他進一步指出，美股持續創高、華爾街分析師紛紛看好AI、自駕車產業的發展，這是支撐全球股市的重要關鍵。「AI首先顛覆汽車產業，自駕車的普及會引爆全新產業鏈，未來這波趨勢會讓股市走得更遠」。

對於市場上看空的聲音，他直言，「那些說要賣最高點、猜低點再買的，最後都少賺很多。長線投資不用猜，現在就是買點。」他也再次強調，「想太多就會錯過行情，該做的是堅定信心、強力做多」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。