快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮強調台股創新高拉回屬於結算震盪，呼籲投資人「別怕、別想太多」，並喊出「台股還會再創新高」，持續看多後市。記者曾原信／攝影
分析師郭哲榮強調台股創新高拉回屬於結算震盪，呼籲投資人「別怕、別想太多」，並喊出「台股還會再創新高」，持續看多後市。記者曾原信／攝影

摩爾證券投顧投資長郭哲榮在最新節目中指出，台股在10月14日盤中創下27,507點歷史新高後一度大跌743點，引發市場恐慌。不過他強調，「這只是結算行情的震盪，創新高的拉回不用怕！」並再度喊話：「我直接告訴你，台股還會創新高，強力做多就對了！」

郭哲榮表示，這波拉回屬於「當沖順勢盤」，主因是結算壓力造成的短線修正，並非趨勢反轉。他指出，今年以來多次「創新高拉回」的走勢，最終都以再創高收尾，因此不應過度擔心。「創新高的拉回不用怕，幸福來得又急又快」。

他進一步指出，美股持續創高、華爾街分析師紛紛看好AI、自駕車產業的發展，這是支撐全球股市的重要關鍵。「AI首先顛覆汽車產業，自駕車的普及會引爆全新產業鏈，未來這波趨勢會讓股市走得更遠」。

對於市場上看空的聲音，他直言，「那些說要賣最高點、猜低點再買的，最後都少賺很多。長線投資不用猜，現在就是買點。」他也再次強調，「想太多就會錯過行情，該做的是堅定信心、強力做多」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 郭哲榮 美股 分析師

延伸閱讀

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

相關新聞

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

摩爾證券投顧投資長郭哲榮在最新節目中指出，台股在10月14日盤中創下27,507點歷史新高後一度大跌743點，引發市場恐慌。不過他強調，「這只是結算行情的震盪，創新高的拉回不用怕！」並再度喊話：「我直

OpenAI傳將自製AI晶片！網憂挑戰輝達難度高：恐淪炒股題材

OpenAI傳出計劃攜手博通合作研發AI晶片，市場解讀為直攻輝達（NVIDIA）霸主地位的舉動，引發網友熱議。有Dcard用戶直言「AI軍火商大戰愈演愈烈」，並關注台積電ADR股價大漲後，台股是否也將連帶受惠。不過，多數網友則抱持懷疑態度，認為相關消息恐怕只是資本市場的炒作手法。

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

美國總統川普再度出招，宣布「考慮終止與中國部分貿易往來」，其中竟包括「食用油」。他指控中國刻意不買美國大豆，是對美國農民的「經濟敵對行為」，強調美國可以自行生產食用油，不需仰賴中國。不過這番話引發全球

川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

美聯儲主席鮑爾在最新談話中表示，資產負債表縮減行動「可能在未來幾個月內接近尾聲」。此言一出，市場解讀為結束緊縮、流動性將回歸的訊號。消息曝光後，股板立刻炸鍋，網友用一句「川又贏？」點出市場資金派對或再

台股創高後急殺！網疑「拉台積殺櫃買」：錯過財富自由

台股14日盤中一度攻上27,507.16點歷史新高，台積電股價更衝上1,460元，但隨後賣壓湧現，終場反轉收跌130.27點，收在26,793.15點，爆出6,831.69億元巨量。劇烈震盪引發網友熱議，有人直言「錯過財富自由的機會」，也有人質疑這波行情是「拉台積殺櫃買」，市場氛圍從狂歡轉為不安。

台股爆出6800億天量 網憂「高檔爆大量」：出貨、換手或逃命波？

台股14日成交量放大至約6,800億元，創今年單日最大量能。盤面先創高後拉回，技術面出現長黑，引發網友熱議，質疑「高檔爆大量」究竟代表主力出貨、換手成功，抑或是短線逃命訊號？多數留言以風險升溫解讀，亦有聲音主張量能擴增未必等同見頂，仍須觀察後續變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。